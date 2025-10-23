मथुरा में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने पर दो पैसेंजर ट्रेनें निरस्त, यात्रियों को हुई भारी परेशानी
दिल्ली-आगरा रेलमार्ग पर मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के कारण दो पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। विशेषकर भैया दूज के अवसर पर यात्रा कर रहीं महिलाओं को अधिक दिक्कत हुई। आगरा से दिल्ली जाने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनें भी प्रभावित हुईं, जिन्हें अलीगढ़ जंक्शन से होकर गुजारना पड़ा।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दिल्ली- आगरा रेलमार्ग पर मंगलवार को मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतरने पर बुधवार को दो पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहीं। ये ट्रेनें टूंडला से दिल्ली व अलीगढ़ से दिल्ली के बीच चलतीं हैं। इसके साथ ही आगरा से मथुरा होकर दिल्ली जाने वाली विशाखापत्तनम-सिकंदराबाद वंदे भारत व तमिलनाडु एक्सप्रेस समेत नौ एक्सप्रेस ट्रेनें अलीगढ़ जंक्शन से होकर दिल्ली गईं।
अचानक ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भैया दूज अपने भाइयों व मायके जाने वाली बहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
देश के प्रमुख दिल्ली से मथुरा होकर आगरा जाने वाले रेलमार्ग पर वृंदावन रोड एवं आझई रेलवे रेलवे स्टेशन के बीच मंगलवार की रात में 13 डिब्बे मालगाड़ी के पटरी से उतर गए थे। इस कारण आगरा से दिल्ली व दिल्ली से मथुरा आगरा जाने वाली ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया था।
अप और डाउन लाइन का रेलमार्ग ठप होने के कारण बुधवार को टूंडला से अलीगढ़ पैसेंजर व अलीगढ़ से शाहदरा होकर दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहीं। इसके अलावा आगरा से मथुरा दिल्ली आने व जाने वाली नौ एक्सप्रेस ट्रेनें निरस्त रहीं।
इनमें अप लाइन की ट्रेन संख्या 29़11 एजीआर चेन्नई- नई दिल्ली एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 2911 इंदौर- हावड़ा जंक्शन, ट्रेन संख्या 20155 डा. अंबेडकर नगर (दादन) से नई दिल्ली, ट्रेन संख्या 2392 श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस व दिल्ली से मथुरा आने वाली डाउन लाइन की ट्रेन संख्या 12622 तमिलनाडु एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 2618 मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट स्पेशल, ट्रेन संख्या 20708 विशाखापत्तनम-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 12722 दक्षिण एक्सप्रेस हज़रत निज़ामुद्दीन, ट्रेन संख्या 12628 कर्नाटक एक्सप्रेस अलीेगढ़ जंक्शन से होते हुई गईं।
इनमें तमिलनाडु एक्सप्रेस आदि ट्रेनें स्टेशन पर दो मिनट रुककर गईं। पैसेंजर ट्रेनों के निरस्त से होने से भैया दूज पर भाई के घर व मायके जाने वाली बहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।