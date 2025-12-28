Language
    मथुरा में महिला का शव मिलने से खलबली, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 01:02 PM (IST)

    मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में कोयला रोड पर रविवार सुबह एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। महि ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। रविवार सुबह थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोयला रोड पर महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने आशंका जताई है कि दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या करके शव फेंका गया है। पुलिस जांच में जुटी है।

    सुबह सड़क से गुजर रही महिला ने देखी लाश


    महिला का शव सुबह 8 बजे इसी रोड से गुजर रही एक महिला ने देखा और इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। इसके मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। महिला के कपड़े फटे हुए हैं, उसके गले पर भी एक निशान बना हुआ है।

    रिफाइनरी थाना प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि जांच की जा रही है। पहचान के लिए फोटो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कराए है।