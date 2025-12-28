मथुरा में महिला का शव मिलने से खलबली, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, मथुरा। रविवार सुबह थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोयला रोड पर महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने आशंका जताई है कि दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या करके शव फेंका गया है। पुलिस जांच में जुटी है।

सुबह सड़क से गुजर रही महिला ने देखी लाश

महिला का शव सुबह 8 बजे इसी रोड से गुजर रही एक महिला ने देखा और इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। इसके मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। महिला के कपड़े फटे हुए हैं, उसके गले पर भी एक निशान बना हुआ है।