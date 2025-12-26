प्रेमी ने बजाई ऐसी प्यार की बीन, सपेरे की लाख मिन्नतों के बाद भी मान नहीं रही अब पत्नी; घर छोड़ने की जिद पर अड़ी

संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर (मथुरा)। प्रेमी ने प्यार की ऐसी बीन बजाई कि सपेरे की पत्नी उस पर फिदा हो गई। सपेरा लाख मिन्नतें कर हार गया है। काफी-समझाने-बुझाने के बाद भी महिला अपने प्रेमी युवक के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। मामला सुरीर थाना क्षेत्र के सपेरे गांव का है। इस गांव की एक महिला करीब छह माह पहले घर से गायब हो गई थी।

काफी तलाश के बाद भी कोई पता न चलने पर सपेरे पति ने सुरीर थाने में पत्नी के गायब होने के आरोप की रिपोर्ट गुमशुदगी के रूप में दर्ज कराई थी। सुरीर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गायब महिला को करीब छह माह बाद गुरुवार को फिरोजाबाद जिले से बरामद कर लिया। जहां वह कपिल नाम के प्रेमी युवक के साथ रह रही थी।

पति समेत स्वजन के काफी समझाने के बाद भी महिला प्रेमी युवक के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी। एसआइ विनीत दांगी का कहना है कि गायब महिला को बरामद कर लिया है लेकिन वह प्रेमी युवक के साथ जाने की जिद पर अड़ी हुई है। जिससे उसकी इच्छा पर प्रेमी युवक के साथ भेजा जा रहा है।



