Banke Bihari Mandir में अनूठे अंदाज में होगा Dhirendra Shashtri का स्वागत, भेंट में दिया जाएगा प्रसादी अंगवस्त्र और छप्पन भोग

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री दिल्ली से सनातन एकता पदयात्रा लेकर रविवार को ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर पहुंचेंगे। यहीं अपनी पदयात्रा का समापन आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री करेंगे। आचार्य धीेरेंद्रकृष्ण शास्त्री का मंदिर में स्वागत सत्कार दिव्यरूप से किया जाएगा।

उनकी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वागत की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है। मंदिर के वीआईपी कटहरे में पहुंचकर आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पूजन करने के साथ दीप प्रज्जवलित करेंगे। इस दौरान मंदिर सेवायत उन्हें ठाकुरजी का प्रसादी अंगवस्त्र, मुरली व छप्पनभोग का विशेष प्रसाद भेंट करेंगे।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के अंदर व बाहर आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां सुरक्षा को लेकर चल रही हैं। छटीकरा से मंदिर तक आने वाले रूट को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। जबकि मंदिर के अंदर स्वागत की जिम्मेदारी जिला प्रशासन खुद संभालेगा।

मंदिर में वीआईपी प्रोटोकाल के साथ आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री गेट संख्या दो से प्रवेश करेंगे, तो उनके लिए गेट से वीआईपी कटहरा तक रूट खाली करवाया जाएगा। वीआईपी कटहरे में करीब पंद्रह मिनट तक दर्शन व पूजा-अर्चना करने के बाद आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री पदयात्रा का समापन करेंगे।