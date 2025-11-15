Language
    Banke Bihari Mandir में अनूठे अंदाज में होगा Dhirendra Shashtri का स्वागत, भेंट में दिया जाएगा प्रसादी अंगवस्त्र और छप्पन भोग

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:29 AM (IST)

    बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सम्पन्न होगी। मंदिर प्रशासन उनका भव्य स्वागत करेगा। उन्हें प्रसादी अंगवस्त्र और छप्पन भोग भेंट किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी और रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा बिहारीजी से मिलने से पहले उनकी नजर उतारेगी। 

    बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री दिल्ली से सनातन एकता पदयात्रा लेकर रविवार को ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर पहुंचेंगे। यहीं अपनी पदयात्रा का समापन आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री करेंगे। आचार्य धीेरेंद्रकृष्ण शास्त्री का मंदिर में स्वागत सत्कार दिव्यरूप से किया जाएगा।

    उनकी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वागत की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है। मंदिर के वीआईपी कटहरे में पहुंचकर आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य पूजन करने के साथ दीप प्रज्जवलित करेंगे। इस दौरान मंदिर सेवायत उन्हें ठाकुरजी का प्रसादी अंगवस्त्र, मुरली व छप्पनभोग का विशेष प्रसाद भेंट करेंगे।

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के अंदर व बाहर आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां सुरक्षा को लेकर चल रही हैं। छटीकरा से मंदिर तक आने वाले रूट को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। जबकि मंदिर के अंदर स्वागत की जिम्मेदारी जिला प्रशासन खुद संभालेगा।

    मंदिर में वीआईपी प्रोटोकाल के साथ आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री गेट संख्या दो से प्रवेश करेंगे, तो उनके लिए गेट से वीआईपी कटहरा तक रूट खाली करवाया जाएगा। वीआईपी कटहरे में करीब पंद्रह मिनट तक दर्शन व पूजा-अर्चना करने के बाद आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री पदयात्रा का समापन करेंगे।

    यहां सेवायतों ने आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री को भेंट करने के लिए विशेष मुरली, ठाकुरजी का अंगवस्त्र व छप्पनभोग की डलिया का प्रसाद तैयार करवाया जा रहा है। जो उन्हें भेंट किया जाएगा।

     

    राई, नमक और मिर्च से उतरेगी धीरेंद्र शास्त्री की नजर

    अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा महिला सभा, विप्र क्लब की सौभाग्यवती विप्र महिला बिहारी जी के मिलन से पहले बागेश्वर पीठाधीश्वर पं धीरेंद्र शास्त्री की नजर उतारेगी।

    अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की महानगर महिला अध्यक्ष अंजली पाठक, जिला महामंत्री रिचा शर्मा ने बताया कि राष्ट्र के प्रति उनकी कृतज्ञता, सनातन के प्रति आस्था, एवं ब्रज के उत्थान में प्रयासरत धीरेंद्र शास्त्री जी को किसी भी विधर्मी की नजर ना लगे। इसके लिए हम सवा मन (50 किलो) राई, इसी मात्रा में नमक एवं मिर्च उनके ऊपर नजर उतार कर बहते हुए जल में प्रभावित की जाएगी। 

     

