Weather Update: मथुरा में भीषण ठंड से कांपे लोग, आसमान से टपकी ओस की बूंदें; घर-घर जले अलाव

जागरण संवाददाता, मथुरा। इस सीजन की सर्वाधिक ठंड शनिवार को पड़ी। शुक्रवार रात आठ बजे से कोहरे की चादरें शनिवार की दोपहर दो बजे तक छाई रहीं। आसमान से ओस टपकती रही। शीत हवा ठंड का अहसास करा रही थी तो गलन से लोगों के हाड़ कांप रहे थे। भीषण ठंड के कारण लोग देर तक रजाई में छिपे रहे। बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचे। ठंड आक्रामक होने के कारण गर्म कपड़ों के बाजार में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी।

लोगों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी की। घरों में अलाव जलते रहे। असहनीय हुई ठंड में महिलाएं व बच्चे तो दोपहर से ही रजाई में जा छिपे। ठंड से पशु-पक्षी भी व्याकुल दिखे। आसमान से टपकी ओस की बूंदें, घर-घर जले अलाव छह दिन से कोहरा व ठंड के तेवर हर दिन आक्रामक हो रहे हैं। शुक्रवार की रात आठ बजे से ही आबादी के साथ हाईवे व यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरा के गुबार उड़ना शुरू हो गए थे। मध्य रात तक घना कोहरा छा गया। लोग जल्दी घरों में जा छिपे। रात्रि में ठंड असहनीय रही। हल्की शीत हवा से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं सफर कर रहे लोगों की मुश्किल बढ़ा रही थी। रात्रि में रजाई में भी लोग ठिठुरते रहे। शनिवार की सुबह लोगों की आंख खुली और बाहर निकले तो शीत हवा ठिठुरन छुड़ा रही थी। लोग देर तक रजाई में छिपे रहे। जरूरी काम से बाहर निकले लोग गर्म कपड़ों से पूरी तरह सुसज्जित नजर आए।

टंकियों का पानी बर्फ सा ठंडा, ठिठुरा जनमानस आबादी कम जबकि खुले क्षेत्र में कोहरा अधिक होने के कारण दृश्यता शून्य रही। वाहनों में सफर कर रहे लोगों के लिए ठंड असहनीय हो रही थी। लोग लोई एवं शाल से खुद को ढके रहे। आसमान से ओस की ठंडी बूंदें टपक रही थीं। मध्यम गति से चल रही बर्फीली हवा से लोग ठिठुरते नजर आए, वहीं गलन लोगों के हाड़ कंपकंपा रही थी। दोपहिया वाहनों पर सफर कर रहे लोग ठंड से खुद को असहज महसूस कर रहे थे।

अभिभावकों ने की अवकाश की मांग असहनीय ठंड से राहत के लिए महिलाओं ने घरों में अलाव जला रखे थे। कोई हीटर तो कोई लकड़ी आदि जलाकर अलाव से चिपके नजर आए। सुबह न चाहकर भी बच्चे ठिठुरते हुए स्कूलों में पहुंचे। अब अभिभावक भी शीत अवकाश की मांग करने लगे हैं। अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रहा। ठंड आक्रामक होने के कारण गर्म कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। वहीं ठंड से राहत देने वाले इलेक्ट्रिक सामानों की भी खरीदारी शुरू तेज हो गई है।