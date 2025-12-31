वृंदावन में नए साल पर पागलबाबा बिजली घर की नई 33 केवी लाइन शुरू, शहर में दुरुस्त होगी लाइट आपूर्ति
ठाकुर बांकेबिहारी की नगरी में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए बिजली विभाग ने पागल बाबा बिजलीघर में 33 केवी का नया बिजलीघर स्थापित किया है। नए वर्ष ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी की नगरी में बिजली की आपूर्ति दुरुस्त करने के उद्देश्य से बिजली विभाग ने पागल बाबा बिजलीघर में एक 33 केवी के बिजलीघर की स्थापना की। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर इस बिजलीघर की शुरुआत करके विभाग ने नगरवासियों को नए वर्ष का तोहफा दिया है।
पागल बाबा बिजलीघर में स्थापित नए बिजलीघर की 33 केवी की लाइन की शुरुआत बुधवार की शाम बिजली विभाग के मुख्य अभियंता राजीव गर्ग ने वैदिक रीति-रिवाज के साथ पूजा-अर्चना करके की। अधिशासी अभियंता अनिल कपिल ने बताया इस बिजलीघर के शुरू होने से शहर में बिजली सप्लाई के तीन विकल्प हो जाएंगे। करीब पांच हजार उपभाेक्ता इस बिजलीघर से लाभांवित होंगे। इससे शहर की बिजली आपूर्ति को भी लाभ मिलेगा।
ब्रेकडाउन होने पर दूसरी लाइन से सप्लाई जोड़कर बिजली व्यवस्था सुचारू करने में सहायता मिलेगी। इससे चौमुहां की लाइन भी जोड़ी जा सकेगी। वर्तमान में ये बिजलीघर चौमुहां लाइन से संचालित है। एसई शहरी मुदित तिवारी, अवर अभियंता रवि मौर्या, पिंकू चौधरी समेत अनेक लोग मौजूद रहे।
