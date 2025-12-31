खिचड़ी उत्सव में ठाकुर राधावल्लभ का आया नया रूप, भागवत पढ़ते हुए दिए भक्तों को दर्शन

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव का आनंद लेने को हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर पहुंच रही है। ठिठुरनभरी सर्दी में सुबह जब लोग घरों से निकलने में कतराते हैं, तो हजारों भक्तों की भीड़ मंदिर में ठाकुरजी के विलक्षण दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बुधवार को ठाकुर राधावल्लभ लालजू ने श्रीमद्भागवत कथा पढ़ते हुए भक्तों को दर्शन दे रहे थे।