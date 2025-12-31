Language
    खिचड़ी उत्सव में ठाकुर राधावल्लभ का आया नया रूप, भागवत पढ़ते हुए दिए भक्तों को दर्शन

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:01 PM (IST)

    वृंदावन के राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठिठुरन भरी सर्दी के बावजूद भक्त ठाकुर राधावल्लभ लालजू के ...और पढ़ें

    Hero Image

    खिचड़ी उत्सव में बुधवार को ठाकुर राधावल्लभ इस रूप में प्रकट हुए।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव का आनंद लेने को हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर पहुंच रही है। ठिठुरनभरी सर्दी में सुबह जब लोग घरों से निकलने में कतराते हैं, तो हजारों भक्तों की भीड़ मंदिर में ठाकुरजी के विलक्षण दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बुधवार को ठाकुर राधावल्लभ लालजू ने श्रीमद्भागवत कथा पढ़ते हुए भक्तों को दर्शन दे रहे थे।

    श्रीहित हरिवंश महाप्रभु द्वारा स्थापित प्राचीन राधावल्लभ मंदिर में तीन सौ वर्ष प्राचीन खिचड़ी उत्सव की परंपरा को निभाया जा रहा है। भोर में छह बजे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगती है। बुधवार की सुबह भी प्रतिदिन की तरह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। दर्शन के उपरांत श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। 