वृंदावन के गेस्टहाउस में ठहरे 5 युवकों को संचालक ने साथियों के साथ मिलकर पीटा, चार ने भागकर बचाई जान, एक लापता

संवाद सहयोगी, वृंदावन। एक गेस्टहाउस में ठहरे पांच युवकों से गेस्टहाउस संचालक ने अपने साथियों के साथ मारपीट कर दी। चार युवकों ने भागकर जान बचाई। लेकिन दो दिन बाद भी एक साथी वापस नहीं लौटा है। पीड़ित ने गेस्टहाउस संचालक के खिलाफ प्रार्थना-पत्र देकर गायब साथी का पता लगाने की मांग की है।

वृंदावन में सोमवार को प्रार्थना-पत्र देने पहुंचे महोली रोड गोपाल नगर निवासी कृष्णा पांडे ने कहा चार जनवरी को वह अपने चार दोस्तों के साथ वृंदावन आया और रात में दस बजे सुनरख मार्ग स्थित छह शिखर मंदिर के समीप बाबा गेस्टहाउस में ठहर गए। गेस्टहाउस में ठहरने के बाद दो साथी खाना खाने के लिए बाहर निकले तो बाहर खड़ा ई-रिक्शा चालक अर्जुन नशे में धुत था और उनके साथ गाली गलौच करते हुए पत्थर उठाकर मारने लगा।

इतने में ही गेस्टहाउस संचालक नवीन अपने कुछ साथियों के साथ आए। सभी ने गेस्टहाउस में बंधक बनाकर लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने कहा कि जैसे तैसे वे चार साथी अपनी जान बचाकर गेस्टहाउस से निकलने में सफल हो गए।