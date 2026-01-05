इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर मिलने बुलाया होटल में, नशीला पदार्थ पिलाकर साथियों संग किया सामूहिक दुष्कर्म

Language
    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:14 PM (IST)

    वृंदावन में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक युवक ने महिला को गेस्टहाउस बुलाया और नशीला पदार्थ पिलाकर साथियों संग सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिक ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संस, जागरण, वृंदावन। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद आरोपित युवक ने महिला को झांसे में लेकर मिलने को एक गेस्टहाउस में बुलाया और नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। जबकि फरार आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है।

    वृंदावन की रंगजी चौकी प्रभारी देवेंद्रपाल ने बताया क्षेत्र की महिला ने दर्ज करवाए मुकदमे में कहा कि पिछले वर्ष 11 मार्च को इंस्टाग्राम पर उसकी मित्रता राजपुर निवासी दीपक सैनी से हुई। इसके बाद बातचीत का दौर चलता रहा। महिला पति की दुकान में हाथ बंटाती थी, तब भी युवक दुकान पर आता रहता।

    पिछले वर्ष 29 नवंबर को आरोपित ने मिलने के लिए महिला को परिक्रमा मार्ग से राहपुर जाने वाले रास्ते में स्थित एक गेस्टहाउस में बुला लिया। इस दौरान आरोपित राजपुर निवासी दीपक सैनी के साथ गेस्टहाउस में केशीघाट निवासी देवेंद्र निषाद, पानीगांव निवासी नरेश बघेल, मांट निवासी पवन, मथुरा निवासी हेमू के अलावा दो-तीन युवक और भी मौजूद थे।

    आरोप है कि चाय में आरोपितों ने नशीला पदार्थ मिला दिया और बेहोशी की हालत में दुष्कर्म कर डाला। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी। सोमवार दोपहर पुलिस ने आरोपित को राजपुर मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। जबकि अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।