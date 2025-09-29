दिल्ली से वृंदावन घूमने आए दो युवक यमुना में डूबे, एक को नाविकों ने बचाया दूसरे की तलाश में लगे गोताखाेर

वृंदावन के जुगल घाट पर यमुना नदी में दो युवक डूब गए। दिल्ली से आए युवकों में से एक को नाविकों ने बचा लिया जबकि दूसरे की तलाश जारी है। ये हादसा तब हुआ जब युवक संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के बाद यमुना में स्नान कर रहे थे। पुलिस गोताखोरों की मदद से लापता युवक की तलाश कर रही है।

जागरण टीम, वृंदावन। अपने भाई, बहनोई और दोस्तों के साथ दिल्ली से वृंदावन घूमने आए दो युवक जुगल घाट पर यमुना नदी में डूब गए। गोताखोर नाविकों ने एक को निकाल लिया, जबकि दूसरे का अब तक पता नहीं चल सका है।

रविवार को दिल्ली के थाना सब्जी मंडी मलकागंज, कबीर बस्ती निवासी 19 वर्षीय हरीश पुत्र महेंद्र अपने भाई नीतेश, बहनोई मोंटी और उनके दोस्त हरिशंकर, अभिषेक, शशांक के साथ सुबह वृंदावन घूमने आए थे। जुगल घाट पर हुआ हादसा, नाविकों ने एक को बचाया सुबह संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के बाद सभी जुगल घाट पहुंचे और यमुना स्नान करने लगे। स्नान के दौरान हरीश व अभिषेक यमुना पार करने लगे। तेज बहाव और गहराई के कारण यमुना के बीच में जाकर दोनों डूबने लगे। घाट पर मौजूद नाविकों ने युवकों को नदी में डूबता देख उन्हें बचाने नदी में कूद गए।