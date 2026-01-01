बिहारीजी...! भीड़ बहुत है, नए साल पर नहीं आ पा रहे, न्यू ईयर में भीड़ के डर से श्रद्धालु ने चिट्ठी भेजकर मांगी माफी

जागरण संवाददाता, वृंदावन। मेरे ठाकुरजी, जीवन आपको समर्पित है। सुबह आपके नाम से शुरू होती है। परिवार पर आपका आशीष बरसता है। हर नए वर्ष की शुरुआत आपके दर्शन से करती रही हूं। मगर, इस बार हालात नहीं हैं। आपके दर्शन को रोज उमड़ती भीड़ की खबरें डरा रही हैं। बताया जा रहा है, आपके दर्शन भी ठीक से नहीं हो पा रहे। वर्ष के आखिरी और पहले दिन प्रशासन ने लाखों की भीड़ उमड़ने का अनुमान बता न आने का अनुरोध किया है।

इसलिए मैं और मेरा परिवार डर गया। पाती भेजकर आशीष मांग रही हूं। आपने हमेशा मेरे और मेरे परिवार को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दिया है, आप हमेशा मेरे साथ रिश्ता बनाए रखना। नए वर्ष की शुभकामनाएं...। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर कार्यालय पहुंची दिल्ली की श्रद्धालु अनामिका की यह पाती बता रही है कि वृंदावन में उमड़ रही भीड़ और लगातार बिगड़ते हालात अब श्रद्धालुओं को डराने लगे हैं। लगातार बढ़ रही ठंड के साथ मंदिर प्रबंधक की सोच-समझकर आने की अपील का असर मंगलवार को पूरे ब्रज में साफ नजर आया।

0 से अधिक श्रद्धालुओं के पत्र मिले बुधवार को कई वर्ष बाद ऐसी स्थिति मिली कि श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों के सप्ताहांत से भी कम थी। मंदिर कार्यालय को अब तक 50 से अधिक श्रद्धालुओं के पत्र मिल चुके हैं, जिनमें अधिकांश महिला श्रद्धालुओं के हैं, जो भीड़ और अव्यवस्थाओं से भयभीत होकर दर्शन का कार्यक्रम रद कर चुकी हैं। कुछ पत्र बेनाम हैं। एक पत्र में लिखा है कि मंदिर में भीड़ से मन में भय बैठ गया है। सालों से नए वर्ष में आपके दर्शन कर खीर का भोग अर्पित करती हूं।

इस बार नहीं आ पा रह। आप जल्द से सबुकछ ठीक करवा दो, ताकि आपके सही तरीके से दर्शन कर पाएं। पर्वतराज गोवर्धन और राधारानी के बरसाने में भी यही स्थिति रही। अन्य मंदिरों में आधी भीड़ भी नहीं दिखी है। कई श्रद्धालुओं ने होटल और गेस्ट हाउस में कराई गई एडवांस बुकिंग भी निरस्त करा ली हैं। गोवर्धन में परिक्रमार्थियों का मेला नजर आता था, लेकिन इस बार पिछले वर्ष की तुलना में सन्नाटा माना जा रहा है।