यूपी में दिल दहला देने वाली घटना...दुकान से घर जा रहे युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, शव कुएं में फेंका

जागरण संवाददाता, मथुरा। बरसाना के गांव डहरौली के समीप परचून दुकानदार की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। उसका खून से लथपथ शव कुएं से पुलिस ने बरामद किया है। खेत पर दुकानदार को खींचने और बाइक के निशान मिले हैं।पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं।

बरसाना के गांव डहरौली निवासी आदेश शर्मा गोवर्धन बरसाना रोड पर स्थित अपनी परचून की दुकान बढ़ाकर गुरुवार रात्रि करीब साढ़े नौ बजे अपने घर बाइक से जा रहे थे। जब रात्रि दस बजे तक वह घर नहीं पहुंचे तो उसके स्वजन ने उसे फोन किया, लेकिन फोन उठा नहीं।

इसके बाद स्वजन उनको खोजने निकले तो गांव के बाहर सड़क पर उनकी बाइक खड़ी मिली। इसके बाद पास के खेत में खींचने का निशान मिलने पर स्वजन तथा ग्रामीण उसे देखने पहुंचे तो थोड़ी आगे खेत में खून के निशान थे।

वहीं खेत में बने कुएं में आदेश का रक्त रंजीत शव दिखाई दिया। अंदाजा लगाया गया कि महादेव को सड़क से खींचकर खेतों में ले जाया गया। जहां कुल्हाड़ी से उसकी निर्मम हत्या करके शव को कुआं में डाला गया।