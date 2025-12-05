Language
    यूपी में दिल दहला देने वाली घटना...दुकान से घर जा रहे युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, शव कुएं में फेंका

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:31 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक युवक की दुकान से घर लौटते समय कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने मामला द ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मथुरा। बरसाना के गांव डहरौली के समीप परचून दुकानदार की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। उसका खून से लथपथ शव कुएं से पुलिस ने बरामद किया है। खेत पर दुकानदार को खींचने और बाइक के निशान मिले हैं।पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं।

    बरसाना के गांव डहरौली निवासी आदेश शर्मा गोवर्धन बरसाना रोड पर स्थित अपनी परचून की दुकान बढ़ाकर गुरुवार रात्रि करीब साढ़े नौ बजे अपने घर बाइक से जा रहे थे। जब रात्रि दस बजे तक वह घर नहीं पहुंचे तो उसके स्वजन ने उसे फोन किया, लेकिन फोन उठा नहीं।

    इसके बाद स्वजन उनको खोजने निकले तो गांव के बाहर सड़क पर उनकी बाइक खड़ी मिली। इसके बाद पास के खेत में खींचने का निशान मिलने पर स्वजन तथा ग्रामीण उसे देखने पहुंचे तो थोड़ी आगे खेत में खून के निशान थे।

    वहीं खेत में बने कुएं में आदेश का रक्त रंजीत शव दिखाई दिया। अंदाजा लगाया गया कि महादेव को सड़क से खींचकर खेतों में ले जाया गया। जहां कुल्हाड़ी से उसकी निर्मम हत्या करके शव को कुआं में डाला गया।

    घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी चेतराम शर्मा ने बताया कि उक्त हत्या रंजिशन लग रही है। पूर्व प्रधान मुरारी लाल शर्मा ने बताया कि आदेश हंसमुख था। उसका गांव में किसी से कोई झगड़ा नहीं था। उसकी हत्या से पूरे गांव में शोक व्याप्त है।

