मथुरा में चटकी पटरी से निकलीं ट्रेन, होशियारपुर एक्सप्रेस हुई लेट
मथुरा में गुरुवार रात प्लेटफार्म नंबर तीन पर सर्दी के कारण रेल पटरी चटक गई। इस घटना से होशियारपुर एक्सप्रेस आधे घंटे तक रुकी रही, जिससे यात्रियों को अ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। गुरुवार रात प्लेटफार्म नंबर तीन पर सर्दी के कारण रेल लाइन चटक गई। चटकी पटरी से ट्रेन निकल गईं। फ्रैक्चर के कारण डाउन रूट की होशियारपुर एक्सप्रेस आधा घंटा खड़ी रही। इस घटना के कारण रेल संचालन प्रभावित नहीं हुआ है। रेल लाइन को सही करने में एक घंटा का समय लग गया।
गुरुवार रात में प्लेटफार्म नंबर तीन पर हुआ था फ्रैक्चर
गुरुवार रात आठ बजे के करीब प्लेटफार्म नंबर तीन पर रेल फ्रैक्चर हो गया। डाउन रूट की होशियारपुर एक्सप्रेस के पहुंचने पर आवाज हुई, इस कारण फ्रैक्चर का पता लगा। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
इस कारण होशियारपुर एक्सप्रेस आधा घंटा खड़ी रही। ट्रेन को धीमी गति से निकाला गया, इसके बाद लाइन को सही किया गया।
रेल फ्रैक्चर को सही करने में लगा एक घंटा का समय
रात नौ बजे फ्रैक्चर सही हो सका। इस लाइन पर पहले से ही 15 किलोमीटर प्रतिघंटा का काशन लगा था। इस ट्रेन के आने से पहले ताज और अंडमान एक्सप्रेस निकली थीं।
पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर तीन पर रेल लाइन में फ्रैक्चर हुआ था। किसी तरह का रेल संचालन प्रभावित नहीं हुआ है। फ्रैक्चर को सही कराया गया था। यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है।
