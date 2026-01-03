टोरंट गैस ने घटाए CNG और PNG के दाम, पेट्रोल की तुलना में अब सीएनजी 40 प्रतिशत तक सस्ती हुई

जागरण संवाददाता, मथुरा। महानगरवासियों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। टोरेंट गैस ने सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड) के यूनिफाइड टैरिफ आदेश के लागू होने के बाद यह कमी संभव हो सकी है। कीमतों में कटौती से जहां सीएनजी वाहन चालकों को सीधा फायदा मिलेगा, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के रसोई खर्च में भी कमी आएगी।

टोरेंट गैस के मथुरा शहर में 13 सीएनजी स्टेशन हैं। सीएनजी की कीमत में ढाई रुपये प्रति किलो की कमी की गई है। इसके बाद मथुरा में सीएनजी की नई कीमत 91.50 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं घरेलू पीएनजी की कीमत एक रुपये प्रति एससीएम की कटौती के बाद नई दर 48.50 प्रति एससीएम तय की गई है।

मथुरा शहर के जीएम अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि सीएनजी अब पेट्रोल की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत तक सस्ती हो गई है, जिससे निजी और व्यावसायिक दोनों तरह के वाहन चालकों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पीएनजी की कीमत घटने से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो खाना पकाने के लिए पाइप गैस का उपयोग कर रहे हैं।