    भाजपा जिलाध्यक्ष के आवास पर फायरिंग, इलाके में दहशत; गन्ना विकास मंत्री के भतीजे को भी फोन पर धमकाया

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:58 PM (IST)

    मथुरा में भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडेय के घर पर बुधवार देर रात बोलेरो सवार युवकों ने फायरिंग की। इससे पहले गन्ना विकास मंत्री के भतीजे नरदेव चौधरी को फोन पर धमकी दी गई। जिलाध्यक्ष को गोली चलने की जानकारी गार्ड ने दी। उन्होंने बताया कि लोकेश पंडित नामक युवक ने फोन पर जस्सी की मदद करने पर नोकझोंक की और अंजाम भुगतने की धमकी दी।

    भाजपा जिलाध्यक्ष के आवास पर फायरिंग, इलाके में दहशत

    जागरण संवाददाता, मथुरा। बुधवार देर रात भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडेय के कोसीकलां स्थित आवास पर बोलेरो सवार युवकों ने फायरिंग की। इससे पहले गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के भतीजे नरदेव चौधरी को फोन कर धमकी दी। करीब आधे घंटे बाद जिलाध्यक्ष को अपने घर गोली चलने की जानकारी हो पाई। इस मामले में एक युवक और व उसके अन्य अज्ञात साथियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

    भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडेय कोसीकलां के नरसी विलेज कालोनी में रहते हैं। रात करीब दस बजे उनके घर के बाहर बोलेरो सवार कुछ युवक पहुंचे और तीन-चार फायरिंग कर भाग निकले। वक्त निर्भय पांडेय अपने घर पर ही थे, लेकिन उन्हें गोली चलने की जानकारी नहीं हो पाई। 

    करीब 20 मिनट बाद कालोनी के गेट पर तैनात गार्ड को गोली चलने का आभास हुआ तो वह निर्भय पांडेय के घर गया और उन्हें बताया कि घर के बाहर कोई फायरिंग करके चला गया। 

    निर्भय पांडेय ने बताया कि रात करीब आठ बजे उनके पास कोसीकलां के ही राधाकृष्ण कॉलोनी गोपालबाग निवासी लोकेश पंडित का फोन आया और उसने कहा कि आप मेरे विरोधी जस्सी की मदद कर रहे हो, उसकी मदद मत करो। 

    इस पर जिलाध्यक्ष की लोकेश की फोन पर नोकझोंक हो गई। फोन कटने के बाद लोकेश पंडित ने गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के भतीजे नरदेव चौधरी को फोन किया और उन्हें भी जिलाध्यक्ष का साथ देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। 

    इसके बाद जिलाध्यक्ष के घर पर पहुंचकर फायरिंग कर दी। घटना की सूचना पर सीओ भूषण वर्मा और थाना पुलिस भी पहुंची। जिलाध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने लोकेश पंडित और अज्ञात साथियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है।