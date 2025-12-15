सलवार सूट पहनकर शराब की दुकान में घुसा चोरी करने, पुलिस भी निकली चार कदम आगे; ऐसे पकड़ा
मथुरा के कोसीकलां में सलवार सूट पहनकर शराब की दुकान में चोरी करने वाले एक बाल अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए कपड़े बदल ...और पढ़ें
संसू, जागरण, कोसीकलां (मथुरा)। सलवार सूट पहनकर शराब की दुकान से चोरी करने वाले बाल अपचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी करने के लिए उसने कपड़े बदले। साथ ही सिर पर दुपट्टा ओढ़ लिया। पुलिस भी उससे चार कदम आगे निकली।
सीसीटीवी फुटेज देखने के दौरान ही चाल से पुलिस ने पहचान लिया कि ये कोई महिला या युवती नहीं। मर्द है। इस आधार पर पड़ताल की गई और चोर को ट्रेस कर लिया गया। चोर के कब्जे से 22 हजार 110 रुपये बरामद हुए हैं। जो उसने दुकान के गल्ले से चुराए थे।
कोसीकलां थाना प्रभारी अजय कौशल ने बताया कि सोमवार सुबह 10 बजे गांव कामर से गांव लालुपर वाले रास्ते पर एक बाल अपचारी को चोरी के 22 हजार 110 के साथ हिरासत में लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह और कामर स्थित शराब की दुकान का सेल्समैन विकास निवासी ग्राम कामर थाना कोसीकलां दोनों दोस्त है।
13 दिसंबर को विकास किसी जरूरी काम से दुकान की चाबी उसे देकर बाहर चला गया था। वह आनलाइन गेम खेलता है। इसमें काफी रुपये हार चुका है। दुकान की चाबी पास होने पर उसकी नीयत खराब हो गई। रात करीब 11 बजे के आसपास अपनी पहचान छिपाने के लिए सलवार सूट पहनकर शराब की दुकान से 39 हजार नौ रुपये चोरी कर लिए थे।
