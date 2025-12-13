Yamuna Expressway पर कार में कर रहे थे प्यार, पेट्रोलिंग गाड़ी देख हुए कोहरे में ओझल

संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर (मथुरा)। Yamuna Expressway पर नोएडा से आगरा की ओर एक कार रात में अंधेरे में खड़ी थी। इसमें सवार जिसमें सवार युगल एक-दूसरे का आलिंगन कर प्यार करने में मदहोश थे। तभी पेट्रोलिंग जीप पहुंच गई।

शनिवार रात यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरीर थाना क्षेत्र में लमतोरी के पास कार खड़ी थी। इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर गश्त करते हुए पेट्रोलिंग जीप पहुंच गई। जिसे देख युगल हड़बड़ा गया और आलिंगन छोड़ कार को दौड़ा ले गए। कोहरा होने के कारण कार ओझल हो गई।