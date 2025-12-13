Yamuna Expressway पर कार में कर रहे थे प्यार, पेट्रोलिंग गाड़ी देख हुए कोहरे में ओझल
मथुरा के सुरीर में यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा से आगरा की ओर जा रही एक कार में एक युगल प्यार में डूबा हुआ था, तभी पेट्रोलिंग जीप आ गई। युगल हड़बड़ा गया ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर (मथुरा)। Yamuna Expressway पर नोएडा से आगरा की ओर एक कार रात में अंधेरे में खड़ी थी। इसमें सवार जिसमें सवार युगल एक-दूसरे का आलिंगन कर प्यार करने में मदहोश थे। तभी पेट्रोलिंग जीप पहुंच गई।
शनिवार रात यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरीर थाना क्षेत्र में लमतोरी के पास कार खड़ी थी। इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर गश्त करते हुए पेट्रोलिंग जीप पहुंच गई। जिसे देख युगल हड़बड़ा गया और आलिंगन छोड़ कार को दौड़ा ले गए। कोहरा होने के कारण कार ओझल हो गई।
हालांकि पेट्रोलिग कर्मियों ने तब तक यह नजारा देख लिया था। कोहरा व हादसे के डर से उन्होंने कार का पीछा करना उचित नहीं समझा। एक्सप्रेसवे पर आए दिन ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। नोएडा व दिल्ली की ओर से प्रेमी युगल मौज-मस्ती के लिए एक्सप्रेसवे पर आकर इस तरह की हरकतें करते दिखाई देते हैं।
