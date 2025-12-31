Year Ender 2025: मथुरा में 61 करोड़ के बिजनेस प्लान से बिजली आपूर्ति में बड़ा सुधार
मथुरा में बिजली निगम 2025-26 के लिए 61 करोड़ रुपये के बिजनेस प्लान के तहत बिजली आपूर्ति में सुधार कर रहा है। बरसाना और झरौठा में दो नए उपकेंद्र बन रहे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। बेहतर बिजली की ओर निगम लगातार काम करा रहा है। वर्ष 2025-26 में 61 करोड़ रुपये से बिजनेस प्लान के तहत काम कराए जा रहे हैं। दो नए उपकेंद्र बरसाना व झरौठा में बनाए जा रहे हैं। इनके बनने के बाद ओवरलोड की समस्या दूर होगी।
13 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि का कार्य हो रहा है। इसमें से नौ काम पूर्ण हो गए हैं। तीन नवीन लाइन डालने का कार्य हो रहा है, जो एक लाइन खराब होने पर वैकल्पिक रूप में आपूर्ति देने का काम करेंगी। इसके अलावा अन्य काम भी कराए जा रहे हैं। मार्च, 2026 तक ये काम पूर्ण होने हैं।
10.81 करोड़ रुपये से झरौठा व बरसाना में बन रहे नए उपकेंद्र
बिजली निगम लगातार बेहतर आपूर्ति दिए जाने में जुटा है। बिजनेस प्लान के तहत निगम द्वारा वर्ष 2025-26 में करीब 61 करोड़ रुपये से काम मंजूर हुए हैं। ये काम कराए जा रहे हैं। राधा की नगरी बरसाना में लोड अधिक होने के कारण उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति नहीं मिल रही थी।
इसके लिए एक नया बिजलीघर बनाया जा रहा है। यहां 20 एमवीए के ट्रांसफारमर लगाए जाएंगे। इसी तरह झरौठा गांव में भी नया बिजलीघर बन रहा है। इनके बनने से नंदगांव व बरसाना के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिलेगी। जिले में 13 नए उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि की जा रही है। ये कार्य 12.66 करोड़ रुपये से कराया जा रहा है। इनमें से नौ उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है।
12.66 करोड़ रुपये से 13 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि, नौ काम पूर
शहरी क्षेत्र में तीन नवीन लाइन बनाई जा रही हैं। 23.30 किलोमीटर लंबी लाइनें होंगी। इस कार्य पर 4.83 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये नवीन लाइन मुख्य लाइन में खराबी होने पर वैकल्पिक तौर पर काम करेंगी। इससे लोगों को अधिक समय तक बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। 4.52 करोड़ रुपये से 33 केवी की 22 जर्जर व पुरानी लाइनों का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जा रहा है। इनकी कुल लंबाई 71.11 किमी होगी। ये काम तेजी से चल रहा है। 2.08 करोड़ रुपये से नौ नवीन 11 केवी की लाइन का निर्माण कार्य हो रहा है। इसी तरह 55 11 केवी की जर्जर व पुरानी लाइनों को सुधारा जा रहा है।
11 करोड़ रुपये से 375 ट्रांसफारमरों की क्षमता वृद्धि, 179 काम पूर्ण
इस कार्य पर 3.60 करोड़ रुपये खर्चा होगा। वहीं विभिन्न क्षमता के 128 ट्रांसफारमरों की स्थापना का कार्य होगा। वहीं 11 करोड़ रुपये से 375 ट्रांसफारमरों की क्षमता वृद्धि की जा रही है। इनमें से 179 ट्रांसफारमरों की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है। जिले की 87 लाइनों पर सुरक्षा संबंधी कार्य कराया जा रहा है। इन लाइनों के नीचे जाल लगाया जाएगा, ताकि तार टूटने पर कोई जनहानि नहीं हो। इसी तरह 19,167 ट्रांसफारमरों पर सुरक्षा संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं।
गोवर्धन परिक्रमा मार्ग व बरसाना में सुरक्षा के कार्य
गोवर्धन व बरसाना धार्मिक नगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। ऐसे में निगम द्वारा सुरक्षा संबंधी काम कराए जा रहे हैं। ट्रांसफारमर के आसपास सुरक्षा के लिए फेंसिंग, तारों के नीचे सुरक्षा संबंधी काम कराए जा रहे हैं।
वर्ष 2025 में 76.58 करोड़ के काम पूर्ण
वर्ष 2024-25 में बिजनेस प्लान से करीब 50 करोड़ रुपये से काम कराए गए। ये सभी काम गुजरते साल में पूर्ण हो चुके हैं। इनमें औरंगाबाद शहरी, गणेशरा, न्यू पागल बाबा व औरंगाबाद ग्रामीण नवीन उपकेंद्र शामिल हैं, इनसे आपूर्ति शुरू हो चुकी है। वहीं मांट में दो, नौहझील, नगला भामा, राया, कैंट मथुरा, सांचोली व रंगजी बगिया उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि का कार्य पूर्ण हो चुका है।
आठ नवीन उपकेंद्रों के लिए 33 केवी लाइन का निर्माण कराया गया। इनमें धानौता, मड़ोरा लिंक लाइन, मसानी उपकेंद्र, गोवर्धन, राधाकुंड, उपकेंद्र साइट-बी इंडस्ट्रियल उपकेंद्र शामिल हैं। इसके अलावा 10 उपकेंद्रों के सुधारीकरण, 11 केवी नवीन निर्माण कार्य, 112 केवी लाइन के सुधारीकरण, 226 नवीन ट्रांसफारमर, 663 ट्रांसफारमरों की क्षमता वृद्धि, 113 बिजली उपकेंद्राें पर सुरक्षा संबंधी कार्य एवं अन्य कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
