    ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का समय बदला, ढाई घंटे अधिक टाइम बढ़ाने से भक्तों को मिलेगी राहत

    By Vipin Parashar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:49 AM (IST)

    ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय बदल गया है। मंदिर अब सुबह 7 बजे खुलेगा और दोपहर 1230 बजे बंद होगा जिससे भक्तों को अधिक समय मिलेगा। शाम को मंदिर 415 बजे खुलेगा। यह फैसला हाईपावर मैनेजमेंट कमेटी ने लिया है जिसका उद्देश्य मंदिर का बेहतर प्रबंधन करना है। बैठक में वीआईपी दर्शन और अन्य व्यवस्थाओं पर भी निर्णय लिए गए।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाया गया दर्शन का समय मंगलवार से लागू हो गया। मंगलवार से सुबह सात बजे से ही मंदिर के पट खुलेंगे और दोपहर में साढ़े 12 बजे बंद हो जाएंगे। इसी तरह शाम को भी साढ़े पांच के बजाए सवा चार बजे मंदिर खुल जाएंगे। ऐसे में करीब ढाई घंटे ठाकुर जी प्रतिदिन अतिरिक्त दर्शन देंगे। सोमवार देर शाम हुई हाईपावर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया।

    वृंदावन के शहीद लक्ष्मण सिंह स्मारक भवन में खुले कमेटी के कार्यालय में सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे बैठक शुरू हुई। करीब तीन घंटे तक चली बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कमेटी ने 11 जुलाई को समय बढ़ोतरी के निर्णय पर मुहर लगाई। 30 सितंबर की सुबह से दर्शन के समय में बदलाव किया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट की हाईपावर कमेटी ने बैठक में लिया निर्णय

    कमेटी अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी पक्षों ने सहमति जताई। तय हुआ कि मंदिर में वीआइपी दर्शन की सुविधा केवल प्रोटोकॉल वाले वीआईपी को ही मिलेगी। पूर्व में पर्ची सिस्टम पर रोक लगाई गई थी, लेकिन कमेटी को शिकायत मिली थी कि पर्ची का अभी भी दुरुपयोग हो रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए।

    प्रोटोकॉल वालों को ही मिलेगी सुविधा

    जो सेवायत प्रोटोकॉल वाले वीआईपी को दर्शन कराएंगे वह समय सीमा का भी ध्यान रखेंगे, ताकि पीछे खड़े श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। पूर्व में कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था भी दीपावली तक लागू होगी। मंदिर के परिसर में ही अधूरे पड़े भाग की जांच 15 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए गए।

    कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि कमेटी की अगली बैठक 13 अक्टूबर को होगी। तब तक इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। मंदिर का आंतरिक सर्वे करवाने के लिए आईआईटी रुड़की को पत्र लिखा गया है, सर्वे अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

    कमेटी का कार्यक्षेत्र स्पष्ट है

    कमेटी अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार ने कहा कि कुछ लोग नाहक विवाद कर रे हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमेटी गठन में पैरा 31 से 34 तक में हाईपावर कमेटी के अधिकार और कार्यक्षेत्र को स्पष्ट किया गया है। हमारा उद्देश्य मंदिर का बेहतर प्रबंधन और गोस्वामी श्रद्धालुओं का हित करना है।

    आज से दर्शन का समय

    • ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के पट खुलने का समय सुबह सात बजे, जबकि अब तक 7.45 बजे खुलते थे।
    • दोपहर को 12 बजकर 30 मिनट पर बंद होंगे। अब तक दोपहर 12 बजे मंदिर के पट बंद होते थे।
    • इसी तरह शाम को मंदिर के पट 4 बजकर 15 मिनट पर खुलेंगे।
    • अब तक शाम को साढ़े पांच बजे पट खुलते थे।
    • रात मंदिर के पट 9 बजकर 30 मिनट पर बंद होंगे।
    • अब तक रात साढ़े नौ बजे ही बंद होते थे।
    • जबकि शीतकाल में सुबह 8.45 बजे के बजाए आठ बजे ही पट खुल जाएंगे।
    • एक बजे के बजाए 1.30 बजे बंद होंगे।
    • शाम को साढ़े चार बजे के बजाए चार बजे खुलेंगे और साढ़े आठ के बजाए नौ बजे बंद होंगे।

    मोबाइल की लाइट में बैठक

    स्मारक भवन स्थित कार्यालय में कमेटी की यह पहली बैठक थी। बैठक के दौरान बिजली गुल हो गई। करीब आठ मिनट तक मोबाइल की रोशनी में बैठक हुई। कमेटी अध्यक्ष से सवाल किया तो बोले यमुना में आई बाढ़ के बाद बिजली विभाग और नगर निगम की कार्यशैली सामने आ गई है। दोनों ही विभागों को अपनी कार्यशैली में तत्परता लानी चाहिए। मंदिर क्षेत्रों में बिजली गुल होना उचित नहीं।