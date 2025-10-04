Krishna Leela: यमुना किनारे गोपियों संग श्रीकृष्ण ने अलग-अलग रूपों में किया था महारास, इस दिन होंगे अद्भुत दर्शन

जागरण संवाददाता, वृंदावन। शरद पूर्णिमा की रात सोलह कलाओं से परिपूूर्ण चंद्रमा की धवल चांदनी में जब लक्ष्मीजी अपने वाहन पर सवार होकर अपने हाथों में वर और अभय लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने निकली थीं।

लेकिन, चूंकि भगवान श्रीकृष्ण ने इसी शरद पूर्णिमा की रात वंशीवट पर गोपियों संग महारास किया तो इस तिथि का महत्व और भी बढ़ गया। इसीलिए शरद पूर्णिमा को महारास की पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।

वृंदावन शोध संस्थान के शोध अधिकारी डा. राजेश शर्मा कहते हैं कि नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की श्वेत धवल चांदनी में विष्णुप्रिया माता लक्ष्मीजी अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकली थीं।

परंतु धार्मिक मान्यता है कि अश्विन मास की पूर्णिमा पर भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराधा की अद्भुत दिव्य महारास लीला भी इसी रात को हुई थी। पूर्णिमा की श्वेत उज्जवल चांदनी में यमुना किनारे भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी गोपिकाओं संग स्वयं के ही अलग-अलग रूपों में महारास रचाया था।