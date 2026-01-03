Weather Update: शीतलहर और गलन, मथुरा में ठंड का डबल अटैक; गलन से कांपे लोग

जागरण संवाददाता, मथुरा। ठंड के तेवर आक्रामक हो गए हैं। शुक्रवार को दिनभर शीत हवा और गलन के गठजोड़ से जिंदगी ठिठुर गई। गलन से हाड़ कांपते रहे। लोग घरों में रूम हीटर व अलाव के सहारे चिपके रहे। बच्चे तो दिन में रजाई में छिपे रहे। दोपहर में कुछ देर सूर्य देव निकले, लेकिन धूप में तेज नहीं था। असहनीय होती जा रही ठंड से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। सर्वाधिक मुश्किल घरों में गृहिणी महिलाओं को हो रही है। टंकियों का पानी इतना ठंडा है कि हाथ गलने लगे हैं। ऐसे में महिलाएं पानी गर्म कर कामकाज निबटाने को मजबूर हैं। न्यूनतम 10.06 और अधिकतम 17.03 तापमान रहा।

न्यूनतम 10.06 और अधिकतम 17.03 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान गुरुवार को बूंदाबांदी के बाद जिले में ठंड के तेवर तीखे हो गए। शुक्रवार की सुबह लोगों की नींद जागी और बाहर निकले तो शीत हवा से कंपकंपी छूट गई। मार्निंग वाक पर निकले लोगों की संख्या में कमी नजर आई। गलन से हाड़ कांप रहे थे। पूरे शरीर पर गर्म कपड़े से लोग लैस नजर आए। बच्चे देरी से जागे। जरूरी काम से बाहर निकले दोपहिया सवारों को ठंड से खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कुछ दूरी तय करने के साथ ही हाथ गल रहे थे।