    शिमला से लाकर मुंबई करनी थी सप्लाई... गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस में GRP व NCB की चेकिंग में 20 लाख की चरस; तीन दबोचे

    By Navneet Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:18 PM (IST)

    मथुरा में गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस से जीआरपी ने एनसीबी के साथ मिलकर 20 लाख की चरस बरामद की। तीन आरोपी गिरफ्तार जो चरस को मुंबई ले जा रहे थे। एनसीबी को सूचना मिली थी। आरोपियों ने बताया कि वे चरस को शिमला से मुंबई ले जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    एनसीबी के सहयोग से जीआरपी ने पकड़ी 20 लाख की चरस।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। अमृतसर से मुंबई जा रही गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस में जीआरपी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के सहयोग से 20 लाख की चरस पकड़ी है। तीन आरोपित चरस को लेकर मंबई जा रहे थे। एनसीबी को गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस से चरस जाने की सूचना मिली।

    रविवार को एनसीबी लखनऊ के एसआई मनोज सिंह, एसआइ सुरेंद्र सिंई, एसआई सुनील कुमार, कांस्टेबल रवि कुमार यादव जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे और गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस में चरस तस्करी की जानकारी दी। इस सूचना पर जीआरपी भी सक्रिय हो गई और ट्रेन के जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने पर तीन आरोपित गिरफ्तार कर लिए। आरोपितों से 2.160 किलोग्राम चरस बरामद हुई। चरस की कीमत करीब 20 लाख रुपये है।

    गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस में पकड़ी 2.16 किलोग्राम चरस

    आरोपितों ने बताया कि चरस की तस्करी करते हैं और चरस को बेचकर अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं। चरस शिमला से लाए थे और मुंबई लेकर जा रहे थे। आरोपितों ने अपने नाम शोहेल जफर कुरैशी निवासी पठान मस्जिद टेस्ले रोड थाना प्रभा देवी मुंबई, महाराष्ट्र, रवि कुलप सिंह निवासी शिव भक्ति बिल्डिंग चिंचोली बंदर रोड मलाड वेस्ट मुंबई, महाराष्ट्र, साजिद सनवर खान निवासी अमीना बिल्डिंग द्वितीय तल, 14 लेन कमाठीपुरा मुंबई सेंट्रल महाराष्ट्र बताया।

    तीन आरोपित चरस लेकर जा रहे थे मुंबई, की जा रही जांच

    थाना जीआरपी प्रभारी यादराम सिंह ने बताया कि तीन आरोपित 2.16 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े गए हैं। चरस की कीमत करीब 20 लाख रुपये हैं। आरोपित कहां चरस की सप्लाई करते थे, जांच की जाएगी।