Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sant Premanand Maharaj पहुंचे नंदगांव, भक्त देखते ही बोल उठे...राधे-राधे

    By Ravi Prakash Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:58 PM (IST)

    संत प्रेमानंद महाराज ने नंदगांव में कदंब टेर और नंदभवन के दर्शन किए। उनके आगमन से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, और राधे-राधे के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। गोस्वामीजनों ने उनका स्वागत किया और उन्हें राधाकृष्ण की लीलाओं से जुड़ी मान्यताओं के बारे में बताया। कदंब वृक्षों की छांव और नंदभवन की पवित्रता ने माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    संत प्रेमानंद।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। भगवान श्रीकृष्ण की क्रीड़ा स्थली नंदगांव में सोमवार को सुबह संत प्रेमानंद महाराज ने कदंब टेर और नंदभवन में परंपरागत रीति से दर्शन किए और पावन भूमि को नमन किया।

    संत प्रेमानंद महाराज के आगमन की सूचना से कस्बे में श्रद्धालुओं की भक्ति, उत्साह और उमंग से ओतप्रोत भीड़ बढ़ने लगी और महाराज जी के दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग जुटने लगे।

    राधे-राधे के जयकारों के बीच गोस्वामीजनों और सेवायतों ने पटुका पहनाकर और प्रसाद अर्पित कर उनका स्वागत किया।

    आत्मीयता से गले लगाया और नंदगांव-बरसाना की उन पारंपरिक मान्यताओं से अवगत कराया, जिनका सीधा संबंध राधाकृष्ण की लीलाओं से है।

    कदंब वृक्षों की छांव, नंदभवन की पवित्रता और श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ ने माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया।

    यह भी पढ़ें- Saint Premanand: 'कच्छ की कोयल' ने सुनाया कृष्ण भजन, गदगद हुए संत प्रेमानंद

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें