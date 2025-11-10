Sant Premanand Maharaj पहुंचे नंदगांव, भक्त देखते ही बोल उठे...राधे-राधे

जागरण संवाददाता, मथुरा। भगवान श्रीकृष्ण की क्रीड़ा स्थली नंदगांव में सोमवार को सुबह संत प्रेमानंद महाराज ने कदंब टेर और नंदभवन में परंपरागत रीति से दर्शन किए और पावन भूमि को नमन किया।

संत प्रेमानंद महाराज के आगमन की सूचना से कस्बे में श्रद्धालुओं की भक्ति, उत्साह और उमंग से ओतप्रोत भीड़ बढ़ने लगी और महाराज जी के दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग जुटने लगे।

राधे-राधे के जयकारों के बीच गोस्वामीजनों और सेवायतों ने पटुका पहनाकर और प्रसाद अर्पित कर उनका स्वागत किया।

आत्मीयता से गले लगाया और नंदगांव-बरसाना की उन पारंपरिक मान्यताओं से अवगत कराया, जिनका सीधा संबंध राधाकृष्ण की लीलाओं से है।

कदंब वृक्षों की छांव, नंदभवन की पवित्रता और श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ ने माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया।

