Saint Premanand: 'कच्छ की कोयल' ने सुनाया कृष्ण भजन, गदगद हुए संत प्रेमानंद

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। श्रीराधारानी के साधक संत प्रेमानंद के आश्रम में हर दिन देश दुनिया के श्रद्धालु आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। बुधवार को गुजरात की भजन गायिका गीता रबारी ने एकांतिक वार्ता के समय संत प्रेमानंद के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और कृष्ण भजन सुनाया। तो संत प्रेमानंद गदगद हो गए।

कच्छ की कोयल के नाम से प्रसिद्ध गुजराती भजन गायिका गीता रबारी परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज में बुधवार की सुबह साढ़े सात बजे पहुंची कच्छ की कोयल के नाम से प्रसिद्ध गुजराती भजन गायिका गीता रबारी ने संत प्रेमानंद से मुलाकात की। उन्हें एक भजन भी सुनाया। उनका भजन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। एकांतिक वार्ता के दौरान एक विदेशी महिला ने संत प्रेमानंद से वार्तालाप किया।