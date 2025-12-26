जब रोक नहीं पाए संत प्रेमानंद अपनी हंसी, जादूगर ने ऐसे दिखाए करतब; ताली बजा उठे आश्रम के लोग

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। संत प्रेमानंद की एकांतिक वार्ता में पहुंचे जादूगर ने जब अपने करतब संत प्रेमानंद के सामने दिखाए तो संत प्रेमानंद ने जमकर ठहाके लगाए। संत प्रेमानंद ने जादूगर को आशीर्वाद दिया और दुनिया को इसी तरह हंसाते रहने की अपील की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिक्रमा मार्ग के रमणरेती क्षेत्र स्थित श्रीराधा केलिकुंज में शुक्रवार की सुबह करीब आठ बजे संत प्रेमानंद की एकांतिक वार्ता में पहुंचे जादूगर अभय ने संत प्रेमानंद के सामने अपने जादू की प्रस्तुति दी। जादूगर ने तीन कपड़े निकाले, इनमें एक केसरिया, एक सफेद व एक हरे रंग का कपड़ा था। इसे जादूगर ने एक साथ जोड़ा तो सभी सोच रहे थे तिरंगा झंडा बनेगा।

लेकिन, जब जादूगर ने कपड़ा खोला तो तिरंगे झंडे के बीच संत प्रेमानंद की तस्वीर देख सभी चौंक गए और संत प्रेमानंद ठहाके लगाने लगे। जादूगर ने इसके बाद एक मोतियों की माला निकाली और इसके धागे को काटकर मोती धागे से बाहर कर एक संत के हाथ में दे दिए।