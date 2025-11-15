Dhirendra Shashtri की सनातन एकता पदयात्रा में उमड़ी हजारों की भीड़, Jaya Kishori भी पहुंचीं

जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली के छतरपुर से चली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जैसे अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है।। आस्थावानों की भीड़ भी उसी वेग से बढ़ रही है।। शुक्रवार रात गुप्ता रेजीडेंसी छाता में विश्राम के बाद शनिवार सुबह यात्रा अपने अगले पड़ाव जैंत के लिए रवाना हुई।।

जयकारों के बीच यात्रा पर जगह जगह पुष्पवर्षा की जा रही है। आज यात्रा में भीड़ अन्य दो दिनों की अपेक्षा काफी अधिक है। प्रख्यात आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी भी यात्रा में शामिल हुईं। उनको देखते ही श्रद्धालुओं में पास रहने की होड़ मच गई। इसके चलते जया किशोरी को पुलिस अपने सुरक्षा घेरे में साथ लेकर चली। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शुक्रवार शाम को ही वृंदावन पहुंच चुकी थीं।

जया किशोरी। दिल्ली आगरा हाईवे पर पदयात्रा में शनिवार दोपहर करीब 50 हजार से ज्यादा लोग शामिल थे। कई किलोमीटर दूर तक केवल भगवा ध्वज और लोगों के सिर ही नजर आ रहे हैं। हाईवे के अलावा सर्विस रोड पर पदयात्रियों के जत्थे चल रहे हैं। अलग ही माहौल है। भगवा की लहर के साथ भजन गूंज रहे हें।