    Dhirendra Shashtri की सनातन एकता पदयात्रा में उमड़ी हजारों की भीड़, Jaya Kishori भी पहुंचीं

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 01:23 PM (IST)

    दिल्ली से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। जया किशोरी और शिल्पा शेट्टी भी यात्रा में शामिल हो रही हैं। पदयात्रा शनिवार सुबह छाता से जैंत की ओर रवाना हुई, जहां भक्तों ने जयकारों और पुष्प वर्षा से स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने भंडारे का आयोजन किया। यात्रा वृंदावन में समाप्त होगी, जहां विशाल जनसभा होगी और ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में धर्मध्वजा चढ़ाई जाएगी।

    बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली के छतरपुर से चली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जैसे अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है।। आस्थावानों की भीड़ भी उसी वेग से बढ़ रही है।। शुक्रवार रात गुप्ता रेजीडेंसी छाता में विश्राम के बाद शनिवार सुबह यात्रा अपने अगले पड़ाव जैंत के लिए रवाना हुई।।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जयकारों के बीच यात्रा पर जगह जगह पुष्पवर्षा की जा रही है। आज यात्रा में भीड़ अन्य दो दिनों की अपेक्षा काफी अधिक है। प्रख्यात आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी भी यात्रा में शामिल हुईं। उनको देखते ही श्रद्धालुओं में पास रहने की होड़ मच गई। इसके चलते जया किशोरी को पुलिस अपने सुरक्षा घेरे में साथ लेकर चली। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शुक्रवार शाम को ही वृंदावन पहुंच चुकी थीं।

    जया किशोरी।

    दिल्ली आगरा हाईवे पर पदयात्रा में शनिवार दोपहर करीब 50 हजार से ज्यादा लोग शामिल थे। कई किलोमीटर दूर तक केवल भगवा ध्वज और लोगों के सिर ही नजर आ रहे हैं। हाईवे के अलावा सर्विस रोड पर पदयात्रियों के जत्थे चल रहे हैं। अलग ही माहौल है। भगवा की लहर के साथ भजन गूंज रहे हें। 

    सनातन एकता यात्रा में शामिल पदयात्री।

    स्थानीय लोगों ने जगह जगह भंडारे आयोजित किए हैं। पानी, चाय व अन्य खाद्य पदार्थों का वितरण किया जा रहा है। बीच बीच में पुष्प वर्षा हो रही है।

    यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं।

    शनिवार रात यात्रा का विश्राम जैंत में होगा। रविवार को यात्रा वृंदावन में छटीकरा के चार धाम के लिए प्रस्थान करेगी। यहां एक विशाल जनसभा होगी। इसमें क़रीब दो लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। शाम को यात्रा का नेतृत्व कर रहे बागेश्वर धाम। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साधु संतों के साथ ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर पर धर्मध्वजा चढ़ाकर यात्रा को विराम देंगे।

     

