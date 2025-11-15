Sanatan Ekta Padyatra: वृंदावन आने से बचें श्रद्धालु, रविवार को बंद रहेगी वाहनों की एंट्री

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। दिल्ली से शुरू हुई सनातन एकता पदयात्रा रविवार को वृंदावन पहुंचेगी। ऐसे में शहर में चार पहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। शहर के ही नाके पर बैरियर पर वाहनों काे रोककर पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा।

यहां से श्रद्धालु पैदल अथवा ई-रिक्शा में बैठकर गंतव्य तक पहुंचेंगे। जबकि छटीकरा की ओर से वृंदावन में किसी वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। पदयात्रा में शामिल होने आ रहे वाहनों को ही छटीकरा मार्ग पर आवागमन की छूट मिलेगी।

जबकि दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग होकर वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को जैंत कट से ही वृंदावन के लिए डायरर्ट कर वाहनों को पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा।

एसपी ट्रैफिक मनोज यादव ने शनिवार को बताया आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा रविवार की सुबह छटीकरा के चारधाम मंदिर स्थित पड़ाव स्थल पहुंचेगी।

पदयात्रा में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं के वाहनों को छटीकरा मार्ग पर एंट्री नहीं दी जाएगी। पदयात्रा में शामिल वाहन ही इस रास्ते का उपयोग कर सकेंगे।

दिल्ली से आने वाले वाहनों को जैंत कट से वृंदावन डायवर्ट करके नगला रामताल में पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा। जबकि यमुना एक्सप्रेस-वे से आने वाले वाहनों को दारुक पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा।

मथुरा से वृंदावन आने वाले वाहनों को आईटीआई परिसर में पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा। बड़े कमर्शिलय वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।





वाहनों को यहां मिलेगी पार्किंग

दिल्ली से वृंदावन आने वाले वाहनों को जैंत कट से रामताल रोड स्थित पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा।

मथुरा की ओर से आने वाले वाहनों को आईटीआई परिसर में खड़ा करवाया जाएगा।

यमुना एक्सप्रेस-वे से आने वाले वाहनों को शुरुआत में दारुक व पानीघाट पार्किंग, इसके बाद राधारानी तिराहा तथा यहां भी पाकिंग पूरी होने पर वृंदावन कट पर पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा।

