Sanatan Ekta Padyatra: पांच एकड़ भूमि पर सजा दिव्य पंडाल, Dhirendra Krishna Shashtri करेंगे हिंदू राष्ट्र का शंखनाद
आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में सनातन एकता पदयात्रा वृंदावन में समाप्त होगी। छटीकरा में विशाल पंडाल में संत, महंत और राजनेता हिंदू राष्ट्र का आह्वान करेंगे। पदयात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री की अगुवाई में दिल्ली से शुरू हुई सनातन एकता पदयात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर रविवार को वृंदावन पहुंचेगी। छटीकरा पर पांच एकड़ भूमि पर दिव्य पंडाल सजाया गया है।
जहां एक से डेढ़ लाख सनातनियों की मौजूदगी में संत, महंत, महामंडलेश्वर, जगद्गुरु, धर्माचार्य, राजनेता व फिल्मस्टार एक मंच से हिंदू राष्ट्र का शंखनाद करेंगे। अंतिम पड़ाव पर जनसभा के बाद आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री ठाकुर बांकेबिहारीजी मंदिर पहुंचकर दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगे और ध्वजा अर्पित कर सनातन एकता पदयात्रा का समापन करेंगे।
दिल्ली से वृंदावन तक सात नवंबर को आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री की अगुवाई में शुरू हुई सनातन एकता पदयात्रा रविवार की सुबह अपने अंतिम पड़ाव पर छटीकरा स्थित चारधाम मंदिर के समीप पांच एकड़ भूमि पर सजे दिव्य पंडाल में पहुंचेगी। मंच को दिव्य रूप देने में कारीगर दिन रात जुटे हैं।
आचार्य मृदुलकांत शास्त्री के अनुसार मंच पर पचास लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जबकि नीचे दो सौ कुर्सियां लगाई जाएंगी। इन पर संत, धर्माचार्य बैठेंगे। जबकि पदयात्रा में शामिल सभी सनातनी जमीन पर बैठकर संतों, धर्माचायों के विचार सुनेंगे। इस दौरान करीब डेढ़ लाख सनातनी एकसाथ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर शंखनाद करेंगे।
आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की सभा के लिए बनाया गया पंडाल।
चार एकड़ में बना भोजन पंडाल
छटीकरा स्थित चारधाम मंदिर के सामने चार एकड़ भूमि पर सनातन एकता पदयात्रा में शामिल पदयात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था की गई है। इसके लिए 25 भट्टियों पर ढाई सौ हलवाईयों ने रात से ही भोजन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पदयात्रियों को पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल एवं एक मिठाई भोजन में परोसी जाएगी। व्यवस्था संभाल रहे आरके पांडे ने बताया पदयात्रियों के लिए सुबह 11 बजे भोजन व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। जो देर शाम तक अनवरत रूप से चलेगी।
सुरक्षा की दृष्टि से एसएसपी ने किया निरीक्षण
सनातन एकता पदयात्रा के अंतिम पड़ाव चार धाम मंदिर के समीप बने पंडाल एवं भोजन पंडाल में पहुंचे एसएसपी श्लोक कुमार ने चप्पे-चप्पे का निरीक्षण कर अधिनस्थों को सुरक्षा के दृष्टिगत उचित दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने एसपी सिटी, सीओ सदर संदीप सिंह को पंंडाल के अंदर और बाहर विशेष सतर्कता बरतने के साथ अंतिम पड़ाव से लेकर ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर तक विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ताकि जब आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के लिए रवाना होंगे, तो सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो सके।
ये अतिथि रहेंगे मंच पर मौजूद
सनातन एकता पदयात्रा के अंतिम पड़ाव में मंच साझा करने के लिएए मप्र के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, तुलसी पीठाधीश्व रामानंदचार्य जगद्गरु स्वामी रामभद्राचार्य, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के मुनि चिदानंद, अभिनेता जुबिन नौटियाल, आचार्य इंद्रेश, देवकीनंदन महाराज मंच साझा करेंगे। जबकि वालीवुड गायक बी प्राक भजनों में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। समारोह में अभिनेता अनुपम खेर के पहुंचने की भी उम्मीद जताई है।
