Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वृंदावन में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में शिरकत करेंगे मोहन भागवत, गृहमंत्री अमित शाह और CM योगी भी हो सकते हैं शामिल

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:30 AM (IST)

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की सात दिवसीय बैठक 4 जनवरी से वृंदावन के केशव धाम में शुरू होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत इसकी अध्यक्ष ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, वृंदावन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की सात दिवसीय बैठक केशव धाम में चार जनवरी से शुरू होगी। आयोजन की अध्यक्षता संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। संघ प्रमुख चार जनवरी सुबह वृंदावन पहुंचेंगे। बैठक में संघ के सह सर कार्यवाह समेत करीब 50 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की चर्चा है। केशव धाम में बैठक की तैयारियां की जा रही हैं।

    संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन इस बार ठाकुर बांकेबिहारी की नगरी में तय हुआ है। संघ सूत्रों के अनुसार केशव धाम में चार जनवरी से बैठक शुरू होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संघ के प्रकल्पों की समीक्षा, प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के साथ आगामी योजनाओं पर मंथन होगा।

    बैठक में संघ के आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। संघ प्रमुख तीन दिन की बैठकों में शामिल होंगे। बैठक के लिए देश भर से पदाधिकारी पहुंचेंगे। डा. मोहन भागवत से मिलने किसी दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व सीएम योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं। 

    सुदामाकुटी के शताब्दी समारोह में भी होंगे शामिल

    नाभापीठ सुदामा कुटी का शताब्दी समारोह 10 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। समारोह के पहले दिन 10 जनवरी को संघ प्रमुख के आयोजन में शामिल होंगे। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव व कई वरिष्ठ मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है।