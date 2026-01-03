वृंदावन में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में शिरकत करेंगे मोहन भागवत, गृहमंत्री अमित शाह और CM योगी भी हो सकते हैं शामिल

जागरण संवाददाता, वृंदावन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की सात दिवसीय बैठक केशव धाम में चार जनवरी से शुरू होगी। आयोजन की अध्यक्षता संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। संघ प्रमुख चार जनवरी सुबह वृंदावन पहुंचेंगे। बैठक में संघ के सह सर कार्यवाह समेत करीब 50 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की चर्चा है। केशव धाम में बैठक की तैयारियां की जा रही हैं।

संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन इस बार ठाकुर बांकेबिहारी की नगरी में तय हुआ है। संघ सूत्रों के अनुसार केशव धाम में चार जनवरी से बैठक शुरू होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संघ के प्रकल्पों की समीक्षा, प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के साथ आगामी योजनाओं पर मंथन होगा।

बैठक में संघ के आनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। संघ प्रमुख तीन दिन की बैठकों में शामिल होंगे। बैठक के लिए देश भर से पदाधिकारी पहुंचेंगे। डा. मोहन भागवत से मिलने किसी दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व सीएम योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं।