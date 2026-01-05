Language
    RSS की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक के चलते केशवधाम में आम लोगों के लिए रास्ता बंद, गेट पर डाला पर्दा

    By Vipin Parashar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक वृंदावन के केशवधाम में हो रही है। इसके चलते केशवधाम क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाद सहयोगी, वृंदावन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक को लेकर केशवधाम क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध रहे। अंदर आने वाले लोगों को कड़ी चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। आम लोगों के लिए केशवधाम के सामने से होकर गुजर रहे रास्ते को प्रतिबंधित कर दिया है।

    चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर लोगों का आवागमन रोक दिया गया है। रुक्मिणी विहार स्थित केशवधाम में होने वाली अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने वाले अधिकांश पदाधिकारी रविवार की रात तक केशवधाम पहुंच गए। संघ प्रमुख की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते जिला प्रशासन ने केशवधाम में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं।

    यहां तक कि रोजमर्रा की वस्तुओं दूध, सब्जी, राशन की सप्लाई करने वाले भी सघन चेकिंग अभियान से होकर ही अंदर प्रवेश पा रहे हैं। इसके अलावा केशवधाम के सामने से बुर्जा से छटीकरा मार्ग तक गुजरने वाले रास्ते को आम लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।