हिंदू समाज में बिखराव हुआ तो हम टूट जाएंगे, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वृंदावन से दिया 'सक्रिय भव:' का संदेश

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को सक्रिय भव: का संदेश दिया। अपने सात दिवसीय प्रवास के पहले दिन उन्होंने संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की। लव जेहाद पर भी चिंता जताई और कहा कि हम घर-घर जाकर हिंदुओं को समझाएंगे, भारत को एक बनाएंगे।

बांकेबिहारी की धरा से संघ प्रमुख ने स्वयंसेवकों को दिया सक्रिय भव: का संदेश संघ प्रमुख वृंदावन के केशवधाम में रविवार से सात दिन तक प्रवास करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक की तीन दिनों तक अध्यक्षता करेंगे। संघ प्रमुख सुबह सात बजे भोपाल से तेलंगाना एक्सप्रेस से मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां से कार से वह वृंदावन के केेशव धाम पहुंचे। शाम छह बजे संघ और आनुषांगिक संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ उन्होंने परिचयात्मक बैठक की। करीब दो घंटे तक हुई बैठक में संघ प्रमुख ने लव जेहाद पर चर्चा की। कहा कि आज बहुत सचेत रहने की जरूरत है।

सात दिवसीय प्रवास पर वृंदावन पहुंचे संघ प्रमुख संघ प्रमुख ने कहा, कि हिंदू समाज को जागकर न केवल खुद समझने की जरूरत है, बल्कि दूसरों को समझाने की आवश्यकता है कि हमें संगठित रहना है। तभी वह मजबूत होंगे और भारत एक बनेगा। उन्होंने कहा कि सभी स्वयंसेवक इस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। इसके लिए जरूरी है कि वह हर हिंदू के घर जाएं। उन्हें यह बात पूरी तरह समझाएं कि बिखराव से वह टूट जाएंगे। संघ प्रमुख दस जनवरी तक केशवधाम में प्रवास करेंगे। इस दौरान सोमवार, मंगलवार और बुधवार को संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।

कहा, घर-घर जाकर हिंदुओं को समझाएं चर्चा के केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयदशमी तक चलने वाले संघ के शताब्दी वर्ष समारोह की रूपरेखा होगी। बीते वर्ष विजयदशमी से संघ का शताब्दी वर्ष समारोह प्रारंभ हुआ था। पदाधिकारियों के साथ संघ प्रमुख अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा पंच परिवर्तन के साथ ही पड़ोसी राज्यों में अशांति, हिंसक घटनाओं और पलायन के साथ सामाजिक सद्भाव पर भी चर्चा होगी। देश भर में संघ प्रांत प्रचारक का पद समाप्त कर रहा है। इस पर भी बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। सोमवार सुबह से इन विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी।

ये होंगे शामिल

इस बैठक में संघ और आनुषांगिक संगठनों के 38 पदाधिकारी शामिल होंगे। रविवार शाम तक सह सर कार्यवाह मनमोहन वैद्य, सुरेश सोनी, रामदत्त चक्रधर, डॉ. कृष्ण गोपाल, अरुण कुमार, आलोक कुमार, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल, सह संपर्क प्रमुख राजकुमार मटाले,सेवा प्रमुख पराग अभयंकर, क्षेत्र प्रचारक महेंद्र कुमार, भाजपा के केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रांत प्रचारक धर्मेंद्र पहुंच गए हैं। कुछ पदाधिकारी सोमवार सुबह तक पहुंचेंगे।