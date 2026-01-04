मोहन भागवत वृंदावन में: संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक और शताब्दी वर्ष की कार्ययोजना पर होगी चर्चा

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत सात दिवसीय प्रवास पर चार जनवरी को वृंदावन केशवधाम पहुंच गए। यहां रविवार से अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। वह यहां विभिन्न प्रकल्पों के प्रतिनिधियों, अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

कार से वृंदावन स्थित केशवधाम पहुंचे सुबह पांच बजे उन्होंने भोपाल से तेलंगाना एक्सप्रेस से आना था, लेकिन ट्रेन दो घंटे देरी से सुबह सात बजे मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां से वह कार से वृंदावन स्थित केशवधाम पहुंचे। शाम को उनकी पदाधिकारियों के साथ केशवधाम में ही परिचय बैठक होगी। कार्यकारिणी की बैठक में संघ प्रमुख इस वर्ष विजयदशमी तक चलने वाले संघ के शताब्दी वर्ष की कार्ययोजना और अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसमें पंच परिवर्तन को धरातल पर लाने की कार्ययोजना भी है।

दस जनवरी की सुबह संघ प्रमुख चंद्रोदय मंदिर पहुंचेंगे दस जनवरी की सुबह संघ प्रमुख चंद्रोदय मंदिर पहुंचेंगे। यहां अक्षयपात्र द्वारा दिए जा रहे मिडडे मील की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ बच्चों को मिडडे मील परोसेंगे। अक्षयपात्र फाउंडेशन के प्रमुख मधु पंडित तथा दूसरे ट्रस्टियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर तीन बजे नाभापीठ सुदामा कुटी के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे।