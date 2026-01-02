Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सड़क किनारे अलाव जलाकर बैठीं महिलाओं को कार ने रौंदा, एक की मृत्यु; तीन घायल

    By Ravi Prakash Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:36 PM (IST)

    मथुरा के महावन में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे अलाव ताप रही चार महिलाओं को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में दर्शना देवी नामक एक महिला की मौत हो गई ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र जागरण महावन (मथुरा)। महावन थाना के पास नई आबादी बस्ती में एक किशोरी सहित तीन महिलाएं सड़क किनारे बैठकर अलाव पर हाथ ताप रही थी। तभी तेज गति से आई एक कार ने चारों महिलाओं को रौंद दिया। जिसमें से दो महिलाओं की हालत गंभीर हो गई, उन्हें अस्पताल भेजा गया। जहां एक महिला ने दम तोड़ दिया।

    गुरुवार को हाड़ कंपाने वाली सर्दी थी। नई आबादी बस्ती में दर्शना देवी पत्नी वीरेन्द्र सिंह, पूर्व चेयरमैन भगवान देवी पत्नी उदयवीर सिंह, सुनीता, मधु कुमारी परात में लकड़ियां जलाकर अपने दरवाजे के सामने अलाव के साथ बैठी थीं। दोपहर ढाई बजे महावन थाना की तरह से एक सफेद रंग की टाटा जेस्ट तेज रफ्तार से आई और अनियंत्रित होकर महिलाओं को रौंद दिया।

    जिसमें पूर्व चेयरमैन भगवान देवी, दर्शना देवी, सुनीता एवं मधु घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल दर्शना देवी एवं सुनीता को अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। भीड़ का फायदा उठाते हुए कार चालक आजाद पुत्र मोहर सिंह निवासी सराय अली खाँ थाना महावन भाग निकला।

    पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में ले लिया। घायलों को अस्पताल भेजा। रास्ते में 52 वर्षीय दर्शना देवी ने दम तोड़ दिया। मृतका के बेटे गगन ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना निरीक्षक सुधीर कुमार ने ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।