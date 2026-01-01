नए साल का जश्न मनाकर McDonald's से लौट रहे दोस्तों की कार दुर्घटनाग्रस्त, एलएलबी छात्र की मृत्यु
मथुरा में नए साल की पार्टी से लौट रहे पांच दोस्तों की कार बुधवार रात अज्ञात वाहन से टकराकर पलट गई। इस हादसे में एलएलबी छात्र संभव यादव (19) की मौत हो ...और पढ़ें
जासं, मथुरा। नए वर्ष की पार्टी के लिए निकले पांच दोस्तों की तेज रफ्तार कार को बुधवार रात सवा 11 बजे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एलएलबी छात्र की मृत्यु हो गई, जबकि चार को मामूली चोटें आई हैं।
कोतवाली थाना क्षेत्र के 10 एबी कृष्णा नगर के रहने वाले 19 वर्षीय संभव यादव बीएसए कालेज से एलएलबी प्रथम वर्ष से छात्र थे। वह अपने चार दोस्तों के साथ बुधवार रात को कार से नए वर्ष की पार्टी मनाने के लिए निकले थे। हाईवे पर नवादा के समीप रात सवा 11 बजे तेज रफ्तार कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर पलट गई।
हाईवे थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को निकलवाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने संभव को मृत घोषित कर दिया। वहीं चार दोस्तों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक साइड का शीशा कुछ खुला हुआ था।
कार के पलटने के दौरान संभव की गर्दन बाहर की ओर आ गई। इससे जमीन और वाहन के दबाव में आने से उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। नव वर्ष के शुरू होते ही छात्र की मृत्यु से परिवार में कोहराम मच गया। हाईवे थाना प्रभारी ने बताया कि प्रार्थना-पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे खंगालकर अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।
