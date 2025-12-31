Language
    राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा ने परिवार संग लगाई पैदल परिक्रमा, गोवर्धन महाराज का किया अभिषेक

    By Ravi Prakash Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:54 PM (IST)

    राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ गोवर्धन धाम में गिरिराज महाराज की सात कोसीय पैदल परिक्रम ...और पढ़ें

    Hero Image

    गोवर्धन के जतीपुरा में अभिषेक करते राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा।

    संवाद सूत्र, जागरण, गोवर्धन (मथुरा)। नववर्ष के आगमन से ठीक पहले जब पूरा देश उल्लास की तैयारियों में जुटा था, तब गोवर्धन धाम में भक्ति, वैराग्य और परंपरा का एक दुर्लभ दृश्य साकार हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपनी पत्नी गीता शर्मा और पुत्र आशीष शर्मा के साथ गिरिराज महाराज की सात कोसीय पैदल परिक्रमा कर प्रभु चरणों में श्रद्धा अर्पित की।

    मुख्यमंत्री की पत्नी और पुत्र द्वारा की गई दंडवती परिक्रमा ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया और यह संदेश दिया कि सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति भी आस्था के आगे नतमस्तक है।

    बुधवार को सादगीपूर्ण वेशभूषा में पैदल परिक्रमा करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गिरिराज प्रभु के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रकट की। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज की जय के जयघोष के साथ मुख्यमंत्री परिवार का स्वागत किया। यह दृश्य किसी राजनीतिक आयोजन से अधिक एक साधक की प्रभु भक्ति का प्रतीक बन गया।

    मुख्यमंत्री का परिवार जतीपुरा स्थित मुकुट मुखारविंद मंदिर पहुंचा, जहां गिरिराज महाराज का विधिविधान से दूध से अभिषेक किया गया। मंदिर में मंत्रोच्चार, शंख घड़ियाल और आरती की मधुर ध्वनि के बीच पूजा अर्चना सम्पन्न हुई। मंदिर के विद्वान आचार्य राम पुरोहित ने पूरे विधि विधान से पूजा सम्पन्न कराई और गिरिराज प्रभु से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना कराई।

    इस अवसर पर भक्ति भाव से ओतप्रोत क्षण तब और विशेष बन गया, जब भानू पाराशर ने मुख्यमंत्री को गिरिराज महाराज का सुंदर चित्रपट भेंट किया। गोवर्धन पहुंचने पर चेयरमैन प्रभा शर्मा व उनके पति मनीष लंबरदार ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रदेश के मुखिया द्वारा की गई यह सेवा आराधना गोवर्धन धाम की आध्यात्मिक गरिमा को नई ऊंचाई देती नजर आई।

    यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि जनमानस में यह संदेश भी गया कि भारतीय संस्कृति में सत्ता, सेवा और साधना एक दूसरे से अभिन्न हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी गोवर्धन महाराज की पैदल परिक्रमा की, सियाराम शर्मा ने स्मृति चिन्ह भेंट किया।