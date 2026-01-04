खिचड़ी उत्सव में राधावल्लभलाल ने लिया बलदाऊ का रूप, भक्तों को दिए दिव्य दर्शन

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव में ठाकुर राधावल्लभलाल प्रतिदिन भोर में अलग अलग रूप में दर्शन दे रहे हैं। शनिवार को सुबह मंदिर के पट खुले तो ठाकुरजी ब्रज के राजा बलदाऊ के रूप में भक्तों को दर्शन देते दिखे। सेवायतों ने बलदाऊ के सामने भांग की ठंडाई अर्पित की। ठाकुरजी ने भांग की ठंडाई व भांग के लड्डू का भोग लगाया, जिसे भक्तों को बांटा गया।

राधावल्लभ मंदिर के खिचड़ी उत्सव में ठाकुरजी के दिव्य रूप ने भक्तों को किया मुग्ध

श्रीहित हरिवंश महाप्रभु द्वारा स्थापित राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव में प्रतिदिन उल्लास बरस रहा है। शनिवार की सुबह मंदिर सेवायतों ने जगमोहन में ठाकुरजी के जगार के पदों का गायन किया। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह में ठाकुरजी को सर्दी से बचाव के लिए गर्म पंचमेवायुक्त खिचड़ी भोग में परोसा गया। सेवायतों ने खिचड़ी उत्सव के पदों का गायन किया।