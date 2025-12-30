वृंदावन खिचड़ी उत्सव: राधावल्लभलाल ने नाविक रूप में दिए दिव्य दर्शन, कड़ाके की ठंड में उमड़े श्रद्धालु

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव में इन दिनों में आस्था का ऐसा रंग बरस रहा है, जिसमें डूबने को ठिठुरन भरी सर्दी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह छह बजे से ही मंदिर में भीड़ का दबाव बनने लगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खिचड़ी उत्सव में ठाकुर राधावल्लभलाल प्रतिदिन अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे में ठाकुरजी के विलक्षण दर्शन के लिए मंदिर में सुबह ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। सोमवार को जब मंदिर के पट खुले तो नाविक के रूप में ठाकुर राधावल्लभलाल के दिव्य दर्शन कर श्रद्धालु आल्हादित हो उठे।