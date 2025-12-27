Language
    मीराबाई बने राधावल्लभलाल के दर्शन कर आल्हादित हुए भक्त, उत्सव में मिला खिचड़ी का प्रसाद

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:44 PM (IST)

    वृंदावन के ठाकुर राधावल्लभ मंदिर में खिचड़ी उत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। आराध्य राधावल्लभलाल ने मीराबाई के समान भजन गाते हुए दर्शन दिए,

    Hero Image

    मीराबाई के वेश में दर्शन ठाकुर राधावल्लभ लाल।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव में शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ से मंदिर प्रांगण खचाखच भरा था। करीब एक घंटे से देश के विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु आराध्य राधावल्लभलाल के दर्शन को उत्सुक दिखाई दे रहे थे।

    मंदिर के जगमोहन में सेवायत खिचड़ी उत्सव के पदों का गायन कर रहे थे कि गर्भगृह पर नजरें टिकाए खड़े भक्तों का इंतजार खत्म हुआ और पट खुले तो आराध्य मीराबाई की तरह भगवान के भजन गायन करते हुए दर्शन दे रहे थे।

    ठाकुर राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव में भोर में जब श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन करने पहुंची तो भक्ति के भावों से ओतप्रोत खिचड़ी उत्सव के पदों का गायन शुरू हुआ। सुबह मंदिर में सेवायतों ने ठाकुरजी को पंचमेवा से युक्त खिचड़ी परोसी, ठाकुरजी गर्म खिचड़ी का स्वाद ले रहे थे। जब मंदिर के पट खुले आराध्य राधावल्लभलाल मीराबाई की तरह भजन करते भक्तों को दर्शन दे रहे थे।

    भगवान की इस मनोहारी छवि को निहार मंदिर में खड़े भक्त आल्हादित हो गए। खिचड़ी उत्सव पर दर्शन के लिए मंदिर खुलने से पहले ही भक्तों की भारी भीड़ बाहर मौजूद थी। मंदिर के पट खुले तो प्रांगण में भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु द्वारा सेवित ठाकुर राधावल्लभलाल जू के आंगन में शनिवार की सुबह खिचड़ी महोत्सव की शुरूआत उल्लासपूर्वक हुई।

    परंपरा के अनुसार सुबह ठाकुरजी के जागने से पहले सेवायतों ने समाज गायन में जगार स्तुति की। 11 पद जगार के होने के बाद ठाकुरजी जागे तो उन्हें सर्द मौसम में राहत देने को पंचमेवा से युक्त खिचड़ी परोसी गई।