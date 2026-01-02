Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भोलेनाथ बनकर सामने आए ठाकुर राधावल्लभ, खिचड़ी उत्सव में दर्शन कर भक्त हुए मंत्रमुग्ध

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:56 PM (IST)

    वृंदावन के राधावल्लभ मंदिर में एकमासीय खिचड़ी उत्सव चल रहा है। इस दौरान ठाकुरजी को ठंड से बचाने के लिए पंचमेवायुक्त गर्म खिचड़ी परोसी जाती है। शुक्रवा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    वृंदावन में चल रहे खिचड़ी उत्सव में शुक्रवार को ठाकुर राधावल्लभ इस तरह भगवान शिव के रूप में नजर आए।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। राधावल्लभ मंदिर का खिचड़ी उत्सव निराला है। यहां ठाकुरजी को ठिठुरनभरी सर्दी से राहत देने को सेवायत पंचमेवायुक्त गर्म खिचड़ी परोस रहे हैं, तो ठाकुरजी भी नित नए रूप में भक्तों को दर्शन देकर आल्हादित कर रहे हैं।

    कभी ठाकुर राधावल्लभलाल भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का दर्शन करवा रहे हैं, तो कभी दूसरे स्वरुपों का दर्शन करवाकर देश के विभिन्न प्रांतों से आए श्रद्धालुओं को आनंदित कर रहे हैं। यही कारण है कि ठिठुरनभरी सर्दी और कोहरे को चीरते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ भोर में ही मंदिर परिसर में जुट रही है। शुक्रवार को ठाकुरजी ने जब भगवान भोलेनाथ के रूप में भक्तों को दर्शन दिए तो भक्तों के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा।

    श्रीहित हरिवंश महाप्रभु द्वारा स्थापित राधावल्लभ मंदिर में इन दिनों एकमासीय खिचड़ी उत्सव चल रहा है। करीब 3 वर्ष पुरानी खिचड़ी उत्सव की परंपरा को मंदिर सेवायत बड़े ही उल्लास के साथ निभा रहे हैं। भोर में जब लोग घर से निकलने की सोच भी नहीं रहे होते हैं तो खिचड़ी उत्सव में ठाकुरजी के दिव्य दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में पहुंच जाती है।

    शुक्रवार की सुबह छह बजे मंदिर सेवायतों ने जगमोहन में ठाकुरजी के जगार के पदों का गायन शुरू किया। इसके बाद जब गर्भगृह में सेवायतों ने ठाकुरजी को गर्म पंचमेवायुक्त खिचड़ी परोसी तो खिचड़ी उत्सव के पदों का गायन शुरू हुआ।

    सुबह सात बजे जब मंगला आरती के लिए पट खुले तो ठाकुर राधावल्लभलाल भगवान भोलेनाथ के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे थे। विलक्षण दर्शन करते ही भक्तों ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। पूरा मंदिर ठाकुरजी के जयकारों से गूंज उठा।