    खिचड़ी उत्सव में पोशाक विक्रेता का रूप धारण कर आए राधावल्लभलाल, श्रद्धालुओं ने झलक पाकर लगाए जयकारे

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:20 PM (IST)

    मथुरा में खिचड़ी उत्सव के दौरान, राधावल्लभ लाल एक पोशाक विक्रेता के रूप में प्रकट हुए, जिससे श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ ...और पढ़ें

    खिचड़ी उत्सव में दर्शन देते राधावल्लभ लाल।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। वर्ष के अंतिम दिनों में बांकेबिहारी की नगरी में डेरा डाले भक्तों का आनंद राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव में दाेगुणा हो रहा है। भोर में ठाकुर राधावल्लभ मंदिर में खिचड़ी उत्सव में ठाकुरजी प्रतिदिन अलग-अलग रूपों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। शुक्रवार सुबह जब मंदिर के पट खुले तो ठाकुर राधावल्लभलाल ने पोशाक विक्रेता के रूप में दर्शन दिए।

    ठाकुर राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव में ठिठुरनभरी सर्दी में ठाकुरजी को गर्माहट देने के लिए मंदिर सेवायत प्रतिदिन भोर में मंगला आरती से पहले पंचमेवायुक्त खिचड़ी भोग में अर्पित कर रहे हैं।

    मंगला आरती से पहले जब ठाकुरजी को सेवायत पंचमेवायुक्त गर्म खिचड़ी परोसते हैं तो मंदिर के जगमोहन में सेवायत पहले तो ठाकुरजी के जगार के पदों का गायन करते हैं और फिर खिचड़ी उत्सव के पदों से ठाकुरजी को भोग निवेदित करना शुरू करते हैं।