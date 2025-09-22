25 सितंबर को वृंदावन आ रहे तो सोच-समझ लीजिये, इस खास वजह से कई रूट डायवर्ट रहेंगे

Banke Bihari News | राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगी। उनके दौरे के कारण कई रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। राष्ट्रपति विभिन्न मंदिरों में दर्शन करेंगी और सुदामा कुटी में एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे जिले को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।

जागरण संवाददाता, मथुरा। आप यदि 25 सितंबर को वृंदावन में ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन को आ रहे हैं तो थोड़ा सोच-समझ लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दिन ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन को आ रही हैं। वह मथुरा-वृंदावन में सात घंटे तक रहेंगी।

ऐसे में कई मार्गों पर घंटों आवागमन बाधित रहेगा। ऐसे में कई मार्गों वाहन रोके जाने के कारण जाम की स्थिति भी बन सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को यहां पहुंचेंगी। वह सुबह विशेष ट्रेन से दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से मथुरा के लिए रवाना होंगी।

आगरा-दिल्ली हाईवे पर छटीकरा के पास स्थित वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पर वह सुबह दस बजे उतरेंगी। यहां से राष्ट्रपति ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के लिए कार से रवाना होंगी। बांकेबिहारी में दर्शन के बाद वह सीधे निधिवन पहुंच निधिवन राज मंदिर में दर्शन करेंगी।

करीब साढ़े 12 बजे वह सुदामा कुटी में पहुंचेंगी। यहां राष्ट्रपति संस्थापक सुदामा दास की भजन कुटी का लोकार्पण करेंगी। सवा एक बजे से सवा तीन बजे के राष्ट्रपति वृंदावन में ही होटल रेडिशन में लंच और विश्राम करेंगी। इसके बाद साढ़े तीन बजे अंतापाड़ा कृष्णापुरी स्थित कुब्जा कृष्ण मंदिर पहुंचेंगी।

फिर सवा चार बजे वह श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन करेंगी। इसके बाद वह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वह कार से पहुंचेंगी। 5.10 बजे सफदरजंग रेलवे स्टेशन के लिए विशेष ट्रेन से रवाना होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर वाहनों का रूट डायवर्ट रहेगा।

ऐसे में छटीकरा से लेकर ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर मार्ग, निधिवन, सुदामा कुटी, जन्मस्थान और कुब्जा कृष्ण मंदिर मार्ग पर आवागमन भी कई घंटे बाधित रहेगा। ऐसे में वाहन स्वामियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम मथुरा पहुंच गई है। वह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है।

23 से 25 सितंबर तक नो फ्लाइंग जोन रहेगा जिला राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पूरे जिले को 23 सितंबर की सुबह दस बजे 25 सितंबर की रात नौ बजे तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। डीएम सीपी सिंह ने बताया कि इस दौरान गुब्बारे और ड्रोन का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है।