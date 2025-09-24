25 सितम्बर को वृंदावन में राष्ट्रपति का दौरा: DGP ने संभाली कमान, सुरक्षा की तैयारियां देखकर कही ये बात

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के मथुरा दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि बांके बिहारी मंदिर समेत विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों पर संतोष जताया गया। राष्ट्रपति 25 सितंबर को मथुरा आएंगी और विभिन्न मंदिरों में दर्शन करेंगी। सुदामा कुटी में भजन कुटी का लोकार्पण करेंगी।

जागरण संवाददाता, मथुरा। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय है। सोमवार को पुलिस महानिदेशक व अपर मुख्य सचिव ने मथुरा पहुंचकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि, कुब्जा कृष्ण मंदिर, बांकेबिहारी मंदिर, वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन के साथ रूट मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हर बिंदु की पड़ताल की। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अन्य तैयारियां बेहतर मिलने पर दोनों अधिकारियों ने संतोष जताया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 25 सितंबर को नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन द्वारा वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन छटीकरा आएंगी। वृंदावन में बांकेबिहारी मंदिर, निधिवन राज मंदिर में दर्शन करने के बाद सुदामा कुटी में संत सुदामा दास की भजनकुटी का लोकार्पण करेंगी। इसके बाद वह कृष्णापुरी अंतापाड़ा स्थित कुब्जा कृष्ण मंदिर आएंगी। यहां दर्शन-पूजन करके श्रीकृष्ण जन्मभूमि होते हुए मथुरा जंक्शन से स्पेशल ट्रेन से दिल्ली जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

डीजीपी व अपर मुख्य सचिव ने निरीक्षण कर एक-एक प्वाइंट देखे राष्ट्रपति के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों को परखने के लिए सोमवार को पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार मथुरा पहुंचे। दोपहर पौने 12 बजे दोनों अधिकारी श्रीकृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। करीब आधे घंटे तक यहां निरीक्षण करके कुब्जा कृष्ण मंदिर पहुंचे। यहां व्यवस्थाओं को देख वृंदावन पहुंचे। सबसे पहले वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन में व्यवस्था देखने के साथ ही पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। इसके बाद ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने का रूट का जायजा लिया।

अधिकारियों से बैठक कर चेक किया सुरक्षा प्वाइंट इसके बाद गोल्फ कार्ट से निधिवन पहुंचे। मंदिर और व्यवस्थाओं को देखने के बाद रेडिएशन होटल में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें मंदिरों के एक-एक प्रवेश प्वाइंट, सीसीटीवी कवरेज, फोर्स की तैनाती, भीड़ नियंत्रण की तैयारी और आकस्मिक परिस्थिति से निपटने की रणनीति पर डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार से चर्चा की।

सुरक्षा व्यवस्था व तैयारियां बेहतर मिलने पर जाहिर की प्रशंसा एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा खड़ा किया जा रहा है। आगरा जोन के आठ जिलों से करीब चार हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें पुलिस, यातायात पुलिस, खुफिया इकाई, एटीएस और बम निरोधक दस्ते के साथ आठ कंपनी पीएसी भी शामिल है। अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ी भी तैनात की जा रही है। राष्ट्रपति के काफिले के मार्ग को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। किसी भी अनजान वाहन को भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। निरीक्षण में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अन्य तैयारियां बेहतर मिलने पर दोनों अधिकारियों ने प्रशंसा की है। बैठक के बाद पुलिस अधिकारी सुदामा कुटी में डीजीपी एवं प्रमुख सचिव के आने का इंतजार करते रहे। लेकिन वहां न पहुंचकर सीधे नोएडा के लिए रवाना हो गए।