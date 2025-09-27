Language
    जिस सड़क पर गुजरा राष्ट्रपति का काफिला, एक घंटे बाद धंसी... मथुरा जिला प्रशासन की कार्यशैली की पोल खुल गई

    By Vipin Parashar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:05 AM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वृंदावन यात्रा के दौरान उनके काफिले के गुजरने के कुछ ही देर बाद सड़क में एक बड़ा गड्ढा हो गया। यह घटना श्याम कुटी क्षेत्र में हुई जिससे प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम ने शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित पानीघाट की श्याम कुटी के सामने सड़क के बीच गड्ढा।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार को वृंदावन की धार्मिक यात्रा पर पहुंची थीं। राष्ट्रपति ने ठाकुर बांकेबिहारीजी व निधिवन राज मंदिर में दर्शन किए। फिर परिक्रमा मार्ग होते हुए वंशीवट स्थित सुदामा कुटी पहुंचीं। इसी रास्ते में पड़ने वाली श्याम कुटी क्षेत्र में जिस सड़क से राष्ट्रपति की फ्लीट दो बार गुजरी, इसी रास्ते में राष्ट्रपति के लौटने के करीब एक घंटे बाद ही सड़क के बीचों-बीच बड़ा गड्ढा हो गया।

    कुछ देर पहली घटती तो हो सकता था हादसा

    तीर्थनगरी की पंचकोसीय परिक्रमा के पानीघाट क्षेत्र में जिस रूट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सुदामा कुटी पहुंचीं और यहां कार्यक्रम के बाद होटल रेडिशन के लिए रवाना हुईं। इसी रास्ते पर श्याम कुटी के सामने बीच सड़क पर शाम करीब चार बजे बड़ा गड्ढा हो गया और सड़क धंस गई। लोगों ने गड्ढे में डिवाइडर का हिस्सा डालकर राहगीरों को सचेत तो कर दिया। लेकिन, राष्ट्रपति की सुरक्षा और स्वागत के लिए पिछले

    जिला प्रशासन की कार्यशैली की पोल खुल गई

    पांच दिन से दिन रात एक किए जिला प्रशासन की कार्यशैली की पोल खुल गई। सड़क के बीचों बीच हुआ ये गड्ढा अगर तीन से चार घंटे पहले हो गया होता तो अधिकारियों को जवाब देते नहीं बनता। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सीपी पाठक ने कहा इस तरह की कोई शिकायत हमें नहीं मिली है। टीम भेजकर गड्ढे को भरवाया जाएगा और सड़क सही कराई जाएगी।