जिस सड़क पर गुजरा राष्ट्रपति का काफिला, एक घंटे बाद धंसी... मथुरा जिला प्रशासन की कार्यशैली की पोल खुल गई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वृंदावन यात्रा के दौरान उनके काफिले के गुजरने के कुछ ही देर बाद सड़क में एक बड़ा गड्ढा हो गया। यह घटना श्याम कुटी क्षेत्र में हुई जिससे प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम ने शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु गुरुवार को वृंदावन की धार्मिक यात्रा पर पहुंची थीं। राष्ट्रपति ने ठाकुर बांकेबिहारीजी व निधिवन राज मंदिर में दर्शन किए। फिर परिक्रमा मार्ग होते हुए वंशीवट स्थित सुदामा कुटी पहुंचीं। इसी रास्ते में पड़ने वाली श्याम कुटी क्षेत्र में जिस सड़क से राष्ट्रपति की फ्लीट दो बार गुजरी, इसी रास्ते में राष्ट्रपति के लौटने के करीब एक घंटे बाद ही सड़क के बीचों-बीच बड़ा गड्ढा हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ देर पहली घटती तो हो सकता था हादसा तीर्थनगरी की पंचकोसीय परिक्रमा के पानीघाट क्षेत्र में जिस रूट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सुदामा कुटी पहुंचीं और यहां कार्यक्रम के बाद होटल रेडिशन के लिए रवाना हुईं। इसी रास्ते पर श्याम कुटी के सामने बीच सड़क पर शाम करीब चार बजे बड़ा गड्ढा हो गया और सड़क धंस गई। लोगों ने गड्ढे में डिवाइडर का हिस्सा डालकर राहगीरों को सचेत तो कर दिया। लेकिन, राष्ट्रपति की सुरक्षा और स्वागत के लिए पिछले