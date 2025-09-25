राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के स्वागत को दुल्हन की तरह सजा मंदिर, बांकेबिहारी ने पहनी आकर्षक पोशाक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वृंदावन आगमन पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को फूलों से सजाया गया। राष्ट्रपति ने हरे और लाल रंग की पोशाक में ठाकुरजी के दर्शन किए। सुरक्षा कारणों से श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा जिससे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। विभिन्न स्थानों पर शहनाई और ढोल से राष्ट्रपति का स्वागत किया गया।

संवाद सहयोगी, वृंदावन। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के स्वागत को ठाकुर बांकेबिहारी की अद्भुत सजावट आकर्षित कर रही थी। मंदिर के अंदर और बाहर फूलों की सजावट करवाई थी। जबकि रास्ते में रेड कारपेट बिछाकर राष्ट्रपति का जोशीला स्वागत किया। ठाकुरजी ने भी हरे व लाल रंग की आकर्षक पोशाक धारण कर राष्ट्रपति को दिव्य दर्शन दिए, आराध्य के दर्शन पाकर राष्ट्रपति मुर्मु मुग्ध हो गईं और आस्था के रंग में डूबी नजर आईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्रपति ने बड़ी ही संजीदगी के साथ आराध्य के दर्शन कर मंदिर के इतिहास की जानकारी ली। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर श्रद्धालुओं की एंट्री सुबह मंदिर में प्रतिबंधित कर दी थी। हालांकि गुरुवार को श्रद्धालुओं मंदिर तक पहुंच भी नहीं सके थे और जो श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए थे, उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। ऐसे में मंदिर के आसपास बाजार में सन्नाटा पसरा रहा।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के स्वागत के लिए सुबह से ही तैयार था। परिक्रमा मार्ग स्थित जादौन पार्किंग से मंदिर चबूतरे तक रेड कारपेट राष्ट्रपति के स्वागत के लिए बिछाया गया। जबकि मंदिर चबूतरे और अंदर प्रांगण में फूलों की सजावट की गई।

ठाकुर बांकेबिहारीजी को भी इस दौरान आकर्षक और बेशकमती पोशाक धारण करवाई गई। जो कि हरे और लाल रंग की पोशाक थी। सोलह श्रृंगार में आराध्य ने देश की राष्ट्रपति को दर्शन दिए। सुबह से ही मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए एंट्री प्रतिबंधित कर दी थी। राष्ट्रपति के पहुंचने से एक घंटे पहले ही एसपीजी ने मंदिर परिसर को अंडर में ले लिया। ऐसे में किसी को भी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिली।

बाजार में छाया रहा सन्नाटा राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की थी। मंदिर आने वाले रास्तों पर चप्पे-चप्पे पर पुलिसफोर्स तैनात कर दी थी। ताकि मंदिर आने वाले रास्ते पर श्रद्धालुओं को रोका जा सके। विद्यापीठ, किशोरपुरा, जुगलघाट, वीआईपी मार्ग, हरिनिकुंज चौराहा पर पुलिसकर्मी रस्सा लगाकर श्रद्धालुओं को रोक रहे थे। जबकि जिस रूट से राष्ट्रपति को गोल्फकार्ट में गुजरना था, उस इलाके में दुकानें भी बंद रहीं। बाजार में दुकानें खुली जरूर थीं। लेकिन, श्रद्धालुओं को रोक दिए जाने के कारण पूरे मार्ग पर सन्नाटा पसरा रहा।