करणी सेना ने दी लव जिहाद की खबर, दौड़ी पहुंची होटल पर पुलिस, हकीकत निकली कुछ और

जागरण संवाददाता, मथुरा। नए बस स्टैंड स्थित एक होटल में गुरुवार सुबह 11 बजे लव जिहाद की सूचना पर पुलिस और एलआइयू की टीम दौड़ीं। करणी सेना द्वारा दी गई सूचना और हंगामे के चलते कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन जांच के बाद मामला झूठा निकला।

युवक और युवती बालिग हिंदू निकले।करणी सेना की ओर गुरुवार सुबह कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई कि होटल में एक मुस्लिम युवक एक हिंदू युवती के साथ ठहरा हुआ है। शिकायत में इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई।

सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में भी खलबली मच गई। कोतवाल विनोद बाबू मिश्र, बाग बहादुर चौकी पुलिस और एलआइयू की टीम होटल पहुंची और दोनों से पूछताछ की। होटल में मिले युवक-युवती की पहचान भरतपुर के रहने वालों के रूप में हुई।

दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से होटल में ठहरे थे। पुलिस ने मौके पर पूछताछ की और दोनों के दस्तावेजों की जांच की। होटल में हंगामे की सूचना देने वाले कुछ व्यक्तियों ने मौके पर वीडियो भी बनाया और इसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की कोशिश की।