Banke Bihari Mandir: अमावस्या पर उमड़ी आस्था की लहर, दिनभर लगी रहीं दर्शन को लंबी कतारें
वृंदावन में अमावस्या के अवसर पर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर के अंदर और बाहर भक्तों का सैलाब था, जिससे पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आसपास के गांवों और दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर दर्शन किए। भीड़ के कारण शहर में कई स्थानों पर जाम लग गया, वहीं प्रसाद और फूलों की दुकानों पर खूब बिक्री हुई।
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। अमावस्या के अवसर पर गुरुवार को बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा।
मंदिर के अंदर से लेकर बाहरी होल्डिंग बैरियर तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने पैदल मार्ग तक ठसाठस भर दिया, जबकि पुलिसकर्मियों को दिनभर भीड़ नियंत्रित करने में कड़ा पसीना बहाना पड़ा।
सुबह से ही बांके बिहारी मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई। आसपास के गांवों से महिलाएं, वृद्ध, बच्चे और युवा समूहों में पहुंचने लगे। ग्रामीणों की भीड़ इस बार कुछ अधिक दिखी, जबकि बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु भी दर्शन के लिए लंबी कतारों में शामिल रहे।
मंदिर के गेटों पर भीड़ बढ़ने के साथ ही बिहारीजी चौकी से आगे लगे होल्डिंग बैरियर पर सबसे अधिक दबाव रहा। कई बार हालात ऐसे बने कि बैरियर पर भीड़ का झोंका संभालने में पुलिसकर्मी हांफते नजर आए।
मंदिर के भीतर भीड़ का ठहराव भी बना रहा। दर्शन के लिए आगे बढ़ने में लोगों को कई-कई मिनट तक इंतजार करना पड़ा। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने बार-बार बैरियर बंद कर प्रवाह नियंत्रित किया।
कुछ स्थानों पर पुलिसकर्मियों को आवाज लगानी पड़ी ति धीरे चलें… और धक्का न दें…, लेकिन इसके बावजूद आस्था की भीड़ अपने वेग में आगे बढ़ती रही। भीड़ के चलते शहर में कई स्थानों पर जाम जैसी स्थिति बन गई।
मंदिर के बाहर पेड़े, फूल-माला, प्रसाद की दुकानों पर भी विक्रेताओं की अच्छी आमद रही। सुबह से ही मालाएं बिकने लगीं और दुकानदारों का कहना था कि अमावस्या ने इस बार व्यापार को नई रौनक दी है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसे अवसरों पर भीड़ को नियंत्रित करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। बावजूद इसके पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ हालात संभाले रखे। नगर पुलिस और ट्रैफिक टीम लगातार बैरिकेडिंग बदलकर भीड़ को मैनेज करती रही।
