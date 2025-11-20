शिमला के श्रद्धालु पढ़ा गए स्वच्छता का पाठ, आए थे दर्शन को, ब्रह्मांचल पर्वत पर गंदगी देख जुट गए सफाई में

संवाद सूत्र, जागरण, बरसाना (मथुरा)। हिमाचल प्रदेश से आए श्रद्धालुओं के एक ग्रुप ने ब्रह्मांचल पर्वत पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पर्वत पर पड़े कूड़े को एकत्र किया। झाड़ू से पूरे पर्वत की सफाई की।



गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला के निवासी सेवानिवृत्त तहसीलदार गोवर्धन ठाकुर अपने ग्रुप के साथ राधारानी के दर्शन करने बरसाना आए थे। इस दौरान दर्शन करने के बाद ग्रुप के श्रद्धालुओं ने देखा कि ब्रह्मांचल पर्वत पर पालीथिन आदि कूड़ा पड़ा है।