शिमला के श्रद्धालु पढ़ा गए स्वच्छता का पाठ, आए थे दर्शन को, ब्रह्मांचल पर्वत पर गंदगी देख जुट गए सफाई में
शिमला से आए श्रद्धालुओं ने ब्रह्मांचल पर्वत पर दर्शन के दौरान गंदगी देखकर सफाई अभियान चलाया। उन्होंने प्लास्टिक और अन्य कचरा इकट्ठा किया, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को भी प्रेरणा मिली। इन श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थलों की स्वच्छता का महत्व बताया।
संवाद सूत्र, जागरण, बरसाना (मथुरा)। हिमाचल प्रदेश से आए श्रद्धालुओं के एक ग्रुप ने ब्रह्मांचल पर्वत पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पर्वत पर पड़े कूड़े को एकत्र किया। झाड़ू से पूरे पर्वत की सफाई की।
गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला के निवासी सेवानिवृत्त तहसीलदार गोवर्धन ठाकुर अपने ग्रुप के साथ राधारानी के दर्शन करने बरसाना आए थे। इस दौरान दर्शन करने के बाद ग्रुप के श्रद्धालुओं ने देखा कि ब्रह्मांचल पर्वत पर पालीथिन आदि कूड़ा पड़ा है।
गोवर्धन ठाकुर के नेतृत्व में सभी श्रद्धालुओं ने ब्रह्मांचल पर्वत पर सफाई अभियान चलाया। पालीथिन उठाकर उसे डस्टबिन में डाला। शिमला के श्रद्धालुओं के ग्रुप को सफाई करते देख अन्य श्रद्धालु भी सफाई अभियान में जुट गए।
शिमला के श्रद्धालुओं ने हाथों में बैनर ले रखा था। इसमें लिखा था। पावन तीर्थ है राधा का धाम, गंदगी का नहीं हो यहां काम। जहां राधा का वास है, वहां स्वच्छता का प्रकाश है।
