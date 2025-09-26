Banke Bihari Mandir: ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन का समय बढ़ाने पर हाई कोर्ट में याचिका

जागरण संवाददाता, मथुरा। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर मैनेजमेंट कमेटी द्वारा दर्शन का समय बढ़ाने के विरोध में गोस्वामी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

इस मामले में जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है। मंदिर के सेवायत गौरव गोस्वामी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि ठाकुर जी जीवंत हैं, उनके दर्शन का समय बढ़ाने से दिक्कत होगी।

ठाकुर जी की सेवा बालरूप में होती है। उन्हें बहुत अधिक देर तक दर्शन के लिए खड़े रखना उचित नहीं है।

उनका कहना है कि पूर्व में 2022 में तत्कालीन डीएम ने मंदिर का समय बढ़ाने का प्रयास किया था, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।

लेकिन 11 सितंबर को हाईपावर कमेटी ने दर्शन के समय में सुबह और शाम करीब तीन घंटे की बढ़ोतरी कर दी है। इसके विरुद्ध उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

गौरव गोस्वामी ने बताया कि हाई कोर्ट जल्द ही इस मामले में सुनवाई करेगी।