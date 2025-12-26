वृंदावन आ रहे हैं तो अभी तय कर लें रूट प्लान, दो जनवरी तक बाहरी वाहनों का प्रवेश कर दिया है बंद
नए साल को देखते हुए वृंदावन में यातायात पुलिस ने वाहनों के लिए नया डायवर्सन प्लान जारी किया है। दो जनवरी तक वृंदावन में बाहरी वाहनों का प्रवेश प्रतिबं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। नए वर्ष को देखते हुए यातायात पुलिस ने वृंदावन में वाहनों के लिए नया डायवर्सन प्लान जारी किया। गुरुवार से लेकर दो जनवरी तक वृंदावन में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। वृंदावन आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रूटों पर 21 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। यहां पर श्रद्धालु अपने वाहन खड़ा करेंगे। बड़े वाहनों का आवागमन भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है।
एसपी ट्रैफिक मनोज यादव ने बताया कि नए वर्ष के स्वागत के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ वृंदावन आती है। इसलिए यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के बड़े वाहनों का वृंदावन की ओर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी के साथ ही दो जनवरी तक कोई भी बाहरी वाहन वृंदावन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा।
बाहर से आने वाले वाहनों के लिए 21 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों के लिए सात स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं । इसके अलावा मथुरा शहर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए पांच जगह पर पार्किंग बनाई गई हैं। छटीकरा से आने वाले वाहन छह जगहों पर खड़े किए जाएंगे।
जैंत कट से आने वाले वाहन तीन स्थानों पर खड़े किए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस ने परिक्रमा मार्ग पर सभी प्रकार के वहां ई रिक्शा भी प्रतिबंधित कर दिए हैं। इस मार्ग पर केवल बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार व्यक्तियों के लिए ही ई रिक्शा चलाने की छूट दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।