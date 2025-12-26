वृंदावन आ रहे हैं तो अभी तय कर लें रूट प्लान, दो जनवरी तक बाहरी वाहनों का प्रवेश कर दिया है बंद

जागरण संवाददाता, मथुरा। नए वर्ष को देखते हुए यातायात पुलिस ने वृंदावन में वाहनों के लिए नया डायवर्सन प्लान जारी किया। गुरुवार से लेकर दो जनवरी तक वृंदावन में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। वृंदावन आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रूटों पर 21 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। यहां पर श्रद्धालु अपने वाहन खड़ा करेंगे। बड़े वाहनों का आवागमन भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है।



एसपी ट्रैफिक मनोज यादव ने बताया कि नए वर्ष के स्वागत के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ वृंदावन आती है। इसलिए यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के बड़े वाहनों का वृंदावन की ओर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी के साथ ही दो जनवरी तक कोई भी बाहरी वाहन वृंदावन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा।