    बरसाना में उमड़ रही हजारों की भीड़, राधारानी के दर्शन को लगीं लाइनें; वाहनों का प्रवेश किया गया बंद

    By Ravi Prakash Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:58 PM (IST)

    बरसाना में नववर्ष मनाने के लिए रविवार शाम से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लाखों भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस-प्रशासन ने कमर कस ली है। रा ...और पढ़ें

    Hero Image

    राधारानी मंदिर मेंं दर्शन को उमड़ी भीड़।

    संसू, जागरण, बरसाना (मथुरा)। राधारानी के चरणों में नया वर्ष मानने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम रविवार शाम से ही बरसाना में उमड़ने लगा। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। नववर्ष के चलते राधारानी मंदिर मार्ग वनवे रहेगा। वहीं जयपुर मंदिर मार्ग से श्रद्धालुओं को नीचे उतारा जाएगा। श्रद्धालुओं टुकड़ियों में ही मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा।

    नववर्ष पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु बरसाना पहुंचेंगे। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोमवार को एडीएम अंबरीश कुमार व एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बैठक ली। एडीएम प्रशासन ने बताया कि राधारानी मंदिर मार्ग वनवे रहेगा। प्रिया कुंड की तरफ से किसी भी श्रद्धालु को आने नहीं दिया जाएगा।

    भीड़ के दबाव को देखते हुए टुकड़ियों में श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। जयपुर मंदिर मार्ग तथा रोपवे की सीढ़ियों से श्रद्धालुओं को नीचे उतारा जाएगा। एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि मंगलवार दोपहर दो बजे से कस्बे में वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। 31 दिसंबर व एक जनवरी को बाइक तथा ई रिक्शा के चलन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

    स्थानीय लोगों को आधार कार्ड के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। एसडीएम गोवर्धन प्राजक्ता त्रिपाठी, सीओ गोवर्धन अनिल कुमार सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि पदम फौजी, थाना प्रभारी निरीक्षक चेतराम शर्मा, मंदिर रिसीवर यज्ञपुरुष गोस्वामी मौजूद रहे।

     

    यह रहेगा मंदिर के दर्शनों का समय

    राधारानी मंदिर की समय सारिणी के अनुसार मंगला दर्शन सुबह 5.30 बजे से 6.30 बजे तक। इस दौरान सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक मंदिर के गेट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। सुबह सात बजे से आठ बजे तक मंदिर के गेट खुलेंगे, लेकिन पट बंद रहेंगे। दोपहर 2.30 बजे से रात शयन नौ बजे तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए यथावत खुला रहेगा। दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक मंदिर के गेट खुलेंगे, लेकिन पट बंद रहेगा।